«Un giorno speciale, grazie a tutti» 

Applausi, abbracci e quell’evviva su Componidori urlato in coro da tutti i cavalieri. È finita così, con un tributo riservato solo ai capicorsa più amati, la giornata di Graziano Pala che martedì ha guidato la Sartiglia dei Falegnami. Poco importa se la stella in via Duomo sembrava stregata e le pariglie non erano al top, per i protagonisti resta sempre una grande festa. «Sono contentissimo, per me è stata una giornata indimenticabile» commenta Graziano Pala il giorno dopo la grande abbuffata di emozioni.

Il bilancio

L’omaggio finale dei cavalieri, che lo hanno accompagnato fino al giardino della scuola di via Solferino per la svestizione, resta uno dei momenti più significativi. «È stato bellissimo vederli tutti insieme per me, sono stati molto uniti e non capita sempre – osserva – sono stati bravissimi, ringrazio infinitamente i miei compagni Marco Arca e Cristian Matzutzi e gli altri cavalieri». C’è stato un lungo abbraccio con Daniele Mattu, il capocorsa di domenica. «Era doveroso, abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo condiviso questa esperienza insieme». Grande amicizia anche con Sergio Ledda, l’unico cavaliere che ha avuto l’onore di salire da solo verso piazza Manno per la discesa alla stella: dietro il gesto c’è una ragione personale che Pala non intende svelare. «Posso solo dire che siamo molto amici e che anni fa quando Sergio fece su Componidori mi concesse la spada e io presi la stella. Martedì le parti si sono invertite e lui ha fatto uno splendido centro».

Sui percorsi

Da via Duomo però sono arrivate dieci stelle (poche rispetto ai numeri degli ultimi anni) e in via Mazzini le pariglie hanno regalato pochi brividi ma per Pala il bilancio è assolutamente positivo. «È andato tutto bene, non ci sono stati incidenti e questo è l’aspetto più importante – spiega – poi la giornata era un po’ strana, il vento molto forte ha condizionato le discese. Sono comunque soddisfatto perché in via Mazzini si sono potute esibire tutte le pariglie, i numeri non sempre sono riusciti. Purtroppo quest’anno è piovuto tanto e ci siamo potuti allenare di meno, anche io per sa remada non mi sono potuto preparare come avrei voluto a causa del maltempo». In più fino all’ultimo c’è stato un clima di incertezza legato al decreto Abodi che «non ci ha certamente aiutato, c’era grande preoccupazione».

La festa è riuscita ugualmente, anche il presidente del gremio di San Giuseppe Carlo Pisanu è molto soddisfatto «super felice, mi ha abbracciato forte» conclude. Adesso si ritorna alla normalità, c’è attesa per le premiazioni, poi si inizierà a pensare ai nuovi presidenti dei Gremi e alle prossime manifestazioni: qui è Sartiglia tutto l’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA