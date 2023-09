Un giorno senz’acqua per un guasto alla rete 

Mezza città con i rubinetti all’asciutto per ore a causa di un guasto che si è verificato nel cantiere di rifacimento della centralissima piazza Umberto. Paradossalmente l’episodio ha consentito l’individuazione di un tratto fatiscente della rete idrica che è stato sostituito.

Un lavoro improvviso e non programmato che ha creato diversi disagi alla cittadinanza, in particolar modo agli operatori commerciali che sono rimasti senz’acqua per diverse ore. I lavori di sostituzione del tubo, sono andati avanti fino alle 18 quando l’acqua ha ripreso a sgorgare dai rubinetti della parte bassa della città. I residenti nei quartieri alti invece sono rimasti all’asciutto fino alle 23. «La buona notizia - dice il sindaco Ignazio Locci - è che con questa riparazione, non sarà più necessario staccare l’acqua in caso di guasti localizzati nei diversi quartieri. Infatti, è stata colta l’occasione per installare una serie di saracinesche che consentono di escludere il flusso per settori. Il problema si è verificato perché è stata individuata una parte di tubazione portante alla base di via Baccarini vecchia e fatiscente e che andava assolutamente sostituita».

RIPRODUZIONE RISERVATA