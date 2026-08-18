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19 agosto 2026 alle 00:43

Un giorno in pretura 

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Su Rai Tre alle 21.15 c’è “Un giorno in pretura”, il programma di Roberta Petrelluzzi, con la storia di Tiziana Morandi, la «mantide della Brianza». Nell’estate del 2021, a Busnago, un ragazzo disabile denuncia ai Carabinieri una donna per avere drogato e rapinato l'anziano padre. È l'inizio di un'indagine che porta all'arresto di Tiziana Morandi, 47 anni, meglio conosciuta appunto, come "la Mantide della Brianza". Secondo l'accusa, la donna, presentandosi come massaggiatrice su Facebook, avrebbe attirato in casa sua numerosi uomini per poi stordirli con un potente sonnifero e derubarli. L'imputata si dichiara innocente, si descrive come una ingenua, una persona che in vita sua ha fatto solo del bene. Ma sarà vero?

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