Un giorno di riposo poi testa alla trasferta di Bologna 

Giusto un giorno per ricaricare le pile poi testa al Bologna. Riposo assoluto oggi per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per preparare la prossima trasferta (il fischio d’inizio domenica al “Dall’Ara” è fissato per le 15).

Qui Asseminello

Nessuna squalifica in vista. Anche dal punto di vista fisico il match con la Juventus non ha lasciato particolari strascichi. Restano da valutare le condizioni di Kingstone Mutandwa, assente ieri sera alla Unipol Domus per una contusione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento. Ha ripreso ad allenarsi insieme al gruppo già la settimana scorsa, invece, il terzo portiere Ciocci che potrebbe rompere il ghiaccio ufficialmente con la maglia della Primavera per poi rimettersi a completa disposizione di Davide Nicola.

I prossimi avversari

Subito in campo, invece, il Bologna, atteso giovedì dal recupero della gara con il Milan rinviata lo scorso 26 ottobre per maltempo. La squadra di Italiano, reduce dal ko in casa del Parma, avrà poi solo tre giorni, dunque, per preparare la sfida con il Cagliari. All’andata in Sardegna vinsero i rossoblù emiliani per 2-0. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA