«Un giorno di festa, poi subito al lavoro» 

Lo scarto di quaranta voti rispetto a Frongia è stato sufficiente per assicurarsi la vittoria: 411 per Ortu con la lista “Funtanas” rispetto ai 370 del gruppo “Èntula” di Frongia.

Al suo esordio in una competizione elettorale Monica Ortu prevale su Franco Frongia (che è stato vicesindaco a San Nicolò d’Arcidano) e Raimondo Deiola (ex primo cittadino di Milis), e indossa la fascia tricolore di Milis.

Deiola, capolista del raggruppamento “Per Milis”, si ferma invece a 194. In una competizione elettorale molto partecipata dopo un anno di commissariamento: l'affluenza si è attestata infatti al 77%.

In Consiglio

In Consiglio comunale nove i seggi di maggioranza conquistati da Funtanas compreso lo scranno del neo sindaco Ortu.

Per l'opposizione tre seggi alla lista “Èntula” di Franco Frongia e uno spetta a Raimondo Deiola. Tornata molto combattuta con un testa a testa già dai primi scrutini tra Ortu e Frongia nelle due sezioni elettorali.

La gioia

Avvocato 50enne, Monica Ortu non trattiene la gioia per il successo elettorale e infatti le prime parole del neo primo cittadino sono di ringraziamento: «Contentissima di questo risultato. Sono tanto grata ai miei elettori e al mio gruppo che mi ha sostenuto in ogni frangente, soprattutto nei momenti di criticità. Questa vittoria premia l'affetto che ho mostrato per i miei concittadini che hanno apprezzato e hanno scelto il nostro programma. Ringrazio anche gli altri due contendenti per aver instaurato un clima elettorale sereno».

Monica Ortu però è già pronta a al lavoro da sindaco: «Adesso ci mettiamo subito al lavoro, l'impegno è gravoso ma con il sostegno del gruppo cercherò di portare avanti le linee del programma che abbiamo proposto, con un occhio di riguardo ai giovani, il futuro della nostra comunità».

Il rammarico

Rammarico per Franco Frongia che occuperà una poltrona nei banchi dell'opposizione : «Dispiaciuto per l'esito che purtroppo non ci ha premiato, nonostante la buona squadra che abbiamo allestito e il programma che abbiamo presentato, ma fa parte del gioco della democrazia e lo accettiamo. Faremo opposizione seria e costruttiva, valutando le proposte della maggioranza e voteremo secondo coscienza civica in base all'interesse della comunità. Auguro buon lavoro al nuovo esecutivo».

«Opposizione ferma»

Entra tra le file della minoranza anche Raimondo Deiola, veterano delle elezioni comunali che non ha molta voglia di commentare l’esito delle votazioni: «Buon lavoro ai vincitori. L'opposizione sarà ferma nel rispetto delle scelte elettorali dei milesi».

