Un giorno dedicato al benessere dei bambini con il diabete  

Una giornata dedicata al benessere, alla socializzazione e alla condivisione è stata organizzata dall’Associazione bambini con diabete alle Scuderie Debois. C’è stata la partecipazione sia di bambini con diabete che di quelli senza, offrendo loro l’opportunità di sperimentare l’equitazione e di condividere un banchetto tutti insieme, senza distinzioni. «L’iniziativa nasce dalle esperienze dei genitori. L’obiettivo è far sì che i bambini socializzino e si integrino senza sentirsi diversi dai loro coetanei», specifica il presidente dell'associazione, Carlo Cancellieri.

I bambini con diabete possono affrontare implicazioni emotive e psicologiche, ma è possibile superarle. «Percepiscono forti limitazioni nella loro vita quotidiana. Iniziative come questa, che permettono loro di condividere una merenda con bambini che non hanno gli stessi problemi, li aiutano a sentirsi meno isolati. Uscire dalle strutture ospedaliere, dove sono abituati a vederci, dimostra che vogliamo condividere con loro momenti piacevoli», riflette la dottoressa Rossella Ricciardi. Le paure sono presenti anche nelle famiglie, come spiega il primario Carlo Ripoli: «L’impatto è sempre significativo, e si teme che la vita venga completamente stravolta. Il nostro compito è fornire alle famiglie tutto il supporto necessario per alleviare il loro carico. Le famiglie non dovrebbero considerare i loro figli come bambini fragili; questo è il punto di partenza per affrontare al meglio la situazione».

