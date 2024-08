Un giorno al mare? Sino a cento euro 

Il dilemma è di quelli eterni e senza risposta. Con qualcuno che sarà forse per il caldo feroce o non si sa cos’altro ne fa una questione strettamente ideologica. Così, dopo un preambolo lungo da Mussolini a oggi, Franco Podda, 69 anni, in ritirata mezz’ora dopo le 11, dice convintissimo che la spiaggia libera è di sinistra e gli stabilimenti evidentemente di destra.

Politica a parte, nel Poetto bagnato dalla pioggia mattutina che non ha abbassato le temperature e neppure i prezzi, la questione è molto più semplicemente economica: perché se scegli la comodità la paghi, circa 50 euro per due lettini e un ombrellone, prezzi che quasi si dimezzano dirigendosi nelle ultime fermate al confine col mare quartese. E se ci aggiungi magari un’ora in sup devi mettere in conto altri dieci euro circa. Che a fine giornata, tra caffè, acqua e magari un’insalatona senza troppe pretese, tenendosi bassi non fa meno di cento euro a coppia.

Caro mare

Si parte da Le Palmette dove si torna al principio base: se vuoi i servizi li paghi: 48 euro per la prima fila, per due lettini e un ombrellone, dieci in meno per la seconda e terza. Per la mezza giornata con gli stessi servizi si parte dai 25 euro e si arriva ai 30. Ma, spiega la gentile signorina, volendo con 10 euro si può prendere il lettino e metterlo nella spiaggia libera.

Pochi metri più avanti il tariffario cambia: ombrellone e 2 lettini nella posizione più vicina al mare costano 31 euro nella cooperativa Golfo degli angeli 1. Tre euro in più nei giorni prefestivi e festivi. Con 9 hai diritto a un pezzo, a scelta tra lettino, sdraio e poltroncina e con 50 centesimi esce anche la doccia. Nel caso si desiderasse noleggiare una canoa si parte da 7 euro e 50 per mezz’ora, se è a due posti da 10. Apprezzabile la scelta di mettere a disposizione dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate alcune postazioni, con prezzi decisamente popolari: un disabile al cento per cento paga 3 euro e 50 centesimi se residente a Cagliari, uno in più per i forestieri; listino identico per gli over 70.

Parcheggi e stabilimenti

Va anche detto che la mattina trascorsa al mare con la calcolatrice in mano, in realtà inizia prima, con la ricerca di un parcheggio. Ci vogliono pazienza, fortuna e tre giri a vuoto prima di trovarne uno nel tratto compreso tra la Prima e la Quarta fermata. Fuori dal conto lo stress e due discussioni animate con altrettanti automobilisti poco propensi a far la fila per quell’unico stallo che si libera alle 11, quando ormai la speranza stava per svanire. L’alternativa - a pagamento - è raggiungere la zona della Sesta e usufruire dei parcheggi non custoditi nell’area privata della società ippica: 5 euro dalle 8 alle 18; 3 dalle 8 alle 13 e sempre 3 dalle 13 alle 18. Resistono gli storici stabilimenti, dove oltre ai classici abbonamenti mensili o stagionali, si può optare anche solo il giornaliero. Che al D’Aquila costa: 5 euro per l’ingresso, 10 per l’ombrellone, 4 se si vuole anche lo sdraio, e 5 per il lettino. Ma i bambini sino ai nove anni entrano gratis.

In tarda mattina il caldo cresce ma almeno le tariffe diminuiscono. Perché più ci si avvicina al cambio giurisdizionale ed ecco che il risparmio è garantito. Al Family beach, zona Ospedale Marino, per ombrellone e due lettini durante la settimana si paga 22 euro, 27 nel fine settimana. Le prima file hanno il lettino a una piazza e mezzo, inclusi docce e spogliatoi. Con 2 euro e 60 escono anche caffè e una bottiglietta d’acqua. «Le tariffe sono ferme al 2022», assicura Gianluca Usai, il titolare. All’Ottagono c’è la promo famiglia: 45 euro per due adulti e tre bambini, ombrellone, due lettini, mezz’ora di pedalò e area giochi a disposizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA