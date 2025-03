Un gioco per insegnare la legalità 

“Il gioco dell’etica e della legalità”: una lezione coinvolgente che ha unito gli studenti dell’istituto comprensivo di Maracalagonis e Burcei, grazie all’iniziativa “Gio.E.Le”. ideata da Massimo Loddo, autore, giurista e membro della Polizia di Stato. Il progetto ha coinvolto in due diverse tappe 250 alunne e alunni della scuola secondaria primo grado in un’esperienza educativa interattiva e profonda, centrata sui valori della legalità, della responsabilità e del rispetto reciproco.

«Massimo Loddo - ha detto la dirigente scolastica Emanuela Lampis - ha trasformato i contenuti della sua monografia, “Il Codice europeo di etica, per la polizia”, in un’attività ludico-educativa capace di parlare il linguaggio dei più giovani. Il gioco, ispirato al classico “gioco dell’oca”, si sviluppa su un tabellone digitale proiettato sulla lavagna multimediale: ogni casella propone domande, video, immagini e stimoli tratti dal mondo del cinema e dello spettacolo - da Benigni a Zalone, fino a Jacopo Cullin - per guidare i ragazzi nella riflessione su tematiche complesse come mafia, razzismo, disabilità, uso consapevole della rete, prevenzione dalle dipendenze e inclusione sociale». (ant. ser.)

