Un gioco ha causato il crollo fatale? 

La morte di Patrick Zola e Ythan Romano, i due adolescenti tragicamente deceduti nel crollo di una casa fatiscente a Nuoro, potrebbe essere stata causata da un gioco avventato. È quanto dovrà cercare di stabilire il perito Aldo Mauri, incaricato dal gip di Nuoro, che dovrà esaminare se la condotta dei ragazzi, che secondo gli inquirenti lanciavano pietre contro un muro e un pilastro dell’edificio, abbia contribuito al crollo del solaio che li ha schiacciati. Questa la novità che emerge dall’indagine avviata dopo la tragedia che ha scosso la città l’anno scorso, durante la sera di Pasquetta.

La tragedia

Il 1 aprile del 2024, Patrick e Ythan, i due ragazzini di 15 e 14 anni, erano andati con un compagnetto per giocare in un casolare abbandonato da anni, nel quartiere di San Domenico Savio. La casa, in stato di totale abbandono e pericolante, non era certamente un luogo sicuro. Nonostante il suo stato di degrado, i ragazzi vi si recavano spesso, attratti dalla possibilità di esplorare e divertirsi. Quel giorno, però, la situazione è degenerata. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i ragazzi avrebbero iniziato a lanciare pietre contro un muro e un pilastro della struttura. Il loro gioco, seppur innocente, potrebbe aver avuto gravi conseguenze. Dopo qualche momento, la casa, forse già indebolita dal tempo e dall’incuria, è crollata intrappolando gli adolescenti sotto i detriti.

Le indagini e la perizia

A distanza di mesi, le indagini stanno cercando di fare luce su quanto accaduto e se il comportamento dei ragazzi possa essere stato determinante. Gli eredi della proprietà, 14 in totale, sono indagati per la responsabilità sull’immobile, ma la causa del crollo resta al centro delle indagini. Il pubblico ministero Riccardo Belfiori ha richiesto un incidente probatorio, che è stato accettato dal giudice delle indagini preliminari, Mauro Pusceddu. Il perito incaricato, l’ingegner Aldo Mauri, ha il compito di stabilire quale fosse lo stato reale di conservazione della casa al momento del crollo, e se la condotta dei ragazzi abbia contribuito in qualche modo al disastro. In particolare, se il gesto dei due adolescenti, che colpivano con i sassi una parete e un pilastro, possa aver innescato il collasso del solaio o se, al contrario, lo stato già precario della struttura fosse la causa principale del crollo. Una domanda cruciale.

