Un gioco alla ricerca dell’identità 

Le prime due edizioni si chiamano “donne di Barbagia” e “donne di Ogliastra”, ma sono in arrivo anche quelle di Cagliari, Sassari e Oristano. È un gioco da tavola, il memory in voga dall’Ottocento, dove la memoria fa accoppiare due carte nascoste tra un mazzo sul tavolo. Ma quello inventato da Sara Floris, emigrata da Desulo e ritornata in Barbagia, è un gioco unico, ispirato dalla voglia di identità del popolo sardi. Le figure da accoppiare infatti sono quelle dei costumi tradizionali dei paesi. Non solo si impara a riconoscere gli abiti antichi, bensì si sta insieme, ad evocare ricordi e ad avvicinarsi alla cultura identitaria. Lei, illustratrice, ha avuto l’intuizione quando ha disegnato i bozzetti per suoi figli. «Volevo che imparassero i costumi dei loro nonni», racconta. Un prodotto per scuole o strutture ricettive. Un gioco di memoria e della memoria, dell’identità e delle tradizioni.

La ricerca

Dietro il disegno di ogni costume, un lavoro di ricerca. Sara, 40 anni di cui tre quarti lontano dalla Sardegna per motivi di lavoro, tra Danimarca, Svizzera, Paesi Bassi e Germania, è nata in Piemonte, dove si erano trasferiti i genitori. Da cinque è ritornata in paese. Lei è presente in 50 punti vendita in Sardegna e Italia, ha illustrato libri per conto di autori. Ma quello che la riportata a Desulo è - spiega - «la voglia di insegnare ai miei figli i colori dei costumi, perché quando mi chiedono di dove sei, io non lo so, vago da sempre. Mai come in questi tempi urge dover tornare a stare insieme, disconnettersi da questa tecnologia che ci allontana, questo gioco aiuta anche questo». Per i suoi figli ha disegnato i bozzetti iniziando dai ricordi del costume della nonna di Desulo. Poi di un altro paese, infine l’intuizione e la richiesta alle Pro Loco di Sardegna di supporto per evitare errori.

L’intuizione

«Ho illustrato a mano tutti i 35 costumi per miei bambini e li hanno imparati subito. La cosa fantastica è che giocando con altre persone - dice Sara Floris - ogni carta fa raccontare aneddoti di quel paese, riporta il racconto, le memorie. Tornando a Desulo ci tenevo a immergermi nelle nostre radici, abbiamo bisogno di una patria. A Desulo sono a casa, mio nonno partecipava al premio Montanaru. Nonna, giovane vedova, trascrisse tutte le poesie, quando da piccola venivo guardavo quei quaderni. Oggi con questo gioco li ho riaperti».

RIPRODUZIONE RISERVATA