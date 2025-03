Un ginepro nel ricordo  di Zaira 

A Iglesias un albero di ginepro dal grande valore simbolico accompagna il ricordo di Zaira, la “bambina col cerchio” la cui statua è tra le opere più famose di Giuseppe Sartorio, e dei tanti bambini morti in tenera età e sepolti nel cimitero cittadino. Ieri in via Valverde, è stata inaugurata “La Rotonda di Zaira”, installazione artistica donata alla comunità dall’Università della Terza Età con la collaborazione dell’amministrazione comunale. L’iniziativa rappresenta il primo tassello di un progetto che prevede l’installazione di altre opere all’ingresso del cimitero e nel Parco delle Rimembranze.

“La Rotonda di Zaira, rappresenta un dono per tutta la città, un’iniziativa nata dalla comunione d’intenti con Innocenza Satta, autore dei versi che accompagnano l’installazione”, spiega Luciano Peddis, presidente dell’Università della Terza Età. «Ci auguriamo – prosegue Peddis – che l’installazione possa rappresentare un invito a conoscere la storia di Iglesias e di tutte le persone che riposano nel cimitero civico». (j. c.)

