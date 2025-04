Un gigantesco murale è stato dedicato al costume del paese 

Sant’Antioco città dei murales. Appare come uno degli obiettivi che soprattutto in questi ultimi anni ha visto la comparsa di diversi lavori artistici nelle facciate di palazzi e abitazioni. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo è stato completata solo ieri ed è impossibile non ammirarlo all’incrocio tra via Deledda e viale Fra Ignazio. «Ho voluto realizzare qualcosa che rappresentasse completamente Sant’Antioco - dice Andrea Pani, autore del murale - una donna, che indossa sa mesu grana, il vestito tradizionale locale e sullo sfondo un arazzo che ho realizzato con la preziosa collaborazione delle sorelle Pes. Giorgio Casu, direttore artistico è stato per me prezioso nei suggerimenti e nella collaborazione». Anche questo lavoro rientra nel progetto museodiffuso.exe fortemente voluto dall’amministrazione. «Penso che la street art, declinata nell'espressione artistica dei murales, che come tutti sappiamo in Sardegna hanno un gran valore identitario - dice l’assessore alla Cultura Luca Mereu - possano riqualificare il paesaggio urbano oltre ad incarnare visivamente l'identità di un luogo: la nostra convinzione è che questo investimento possa divenire un elemento di forte richiamo per il turismo culturale». Il grande murale è di fronte a quello dedicato a Grazia Deledda. «Già altri paesi hanno intrapreso questa strada - aggiunge Pani - con ricadute positive, sotto il profilo turistico ed economico ma anche per il recupero urbanistico di interi quartieri. Sant’Antioco città dei murales? Io spero di sì».

RIPRODUZIONE RISERVATA