Un giardino traboccante di tulipani 

Con l’arrivo della primavera la natura si risveglia e i colori prendono il sopravvento: fiori e piante dipingono il paesaggio portando un’atmosfera di allegria, con i tulipani a fare padrone in questa armonia cromatica. Il Parco “Beranu Froriu”, a Turri, che fa parte del circuito dei Grandi giardini italiani, è in piena fioritura, ed è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18. All’interno, settanta varietà tulipani, 450 varietà di fiori tra iris, peonie, muscari, narcisi, giacinti, allium, ranuncoli: piante che sprigionano colori su colori non appena si innalzano le temperature. In questo periodo sono proprio i tulipani a fiorire, assieme a giacinti e narcisi. Man mano che loro sfioriscono ci sarà un turnover colorato per poi arrivare al culmine della stagione con la fiornitura dei roseti: cinquemila le rose presenti.

Oltre ai fiori, nel parco sono presenti tantissimi ulivi secolari e due millenari, patrimonio dell’Unesco, e tanti animali tra cui tre simpatici alpaca. (g. g. s.)

