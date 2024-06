Un giardino nel cuore di Cagliari per celebrare la notte di San Giovanni 

Prendi un giardino nel cuore di Cagliari, un luogo ricco di fascino a suo tempo frequentato dal compositore Lao Silesu. Metti un’esperta di tradizioni popolari e aggiungi tre maestre di yoga. Ecco servito il Caffè d’Arte all’hotel Villa Fanny di Cagliari, in via Don Bosco 8. L’appuntamento è per questa sera alle 19,30, in occasione della notte di San Giovanni.

La giornata corrisponde al Solstizio d’estate celebrato fin dall’antichità con l’accensione di grandi fuochi e la preparazione dell'acqua fiorita con erbe e fiori dalle proprietà benefiche.

La direttrice artistica della rassegna, Cristina Muntoni, racconterà i significati simbolici delle piante usate e illustrerà il significato che il solstizio ha sempre avuto nelle tradizioni popolari. Quindi le maestre yoga di Urban Asana Studio faranno sperimentare una pratica corporea per il benessere che culminerà con un rilassante bagno sonoro con le campane tibetane e strumenti ancestrali curato dalla Sound Healer Juliana che canterà anche un mantra di protezione.

Meditazione

Il bagno sonoro è una tecnica di meditazione e di rilassamento guidato che agevola uno stato di profondo rilassamento attraverso il potere benefico delle vibrazioni sonore. Il Caffè d’Arte è una nuova iniziativa di Villa Fanny che ha aperto le sue porte alla bellezza con la rassegna organizzata in collaborazione con Lucina Cellino e l’Accademia di Arteterapia. L’idea è quella di fare interagire i partecipanti attraverso esperienze coinvolgenti da cui ogni persona possa sentirsi arricchita e, in qualche modo, trasformata dall’incanto.

L’ incontro si concluderà con la celebrazione del senso del gusto immersi nella bellezza per nutrire corpo e anima: un buffet a tema per creare connessioni interiori e nuove relazioni umane.

Cristina Muntoni accompagnerà il pubblico forte della sua esperienza: è autrice, ricercatrice, studiosa di antropologia concettuale, direttrice dell'Accademia di Arteterapia dove insegna medicina narrativa, ha insegnato Storia della sacralità femminile, simbolismo e arte rituale alla Scuola di arteterapia di Sassari ed è docente di Arteterapia alla Nuova Università Libera della Sardegna del Sapere e della Terza Età. (red. spet.)

