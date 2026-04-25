Un giardino didattico ai piedi del castello 

«L’amore per la mia terra e la passione per la natura mi hanno accompagnato in segreto per anni. Ad un certo punto, di fronte alla scelta di emigrare, li ho sentiti con prepotenza dentro di me ed è nato il Giardino di Poppi, uno spazio didattico, senza dover lasciare la mia casa».

Con queste parole, Alessandra Caddeo, nata a Sardara 39 anni fa, laureata in Scienze della natura, inizia a raccontare la sua storia, mentre orgogliosa mostra come è riuscita a inventarsi un lavoro, una risorsa non solo per lei, ma per tutta la comunità, creando valore, sostenibilità, cultura, creatività.

Com’è nata l’idea

Il progetto ha preso il via durante il Covid, quando il bisogno di riscoprire i ritmi lenti e il contatto con l’ambiente si è fatto più forte. «Chiusa in casa», ricorda, «soffrivo all’idea che, passata la pandemia, avrei dovuto fare le valigie in cerca di lavoro, intanto fantasticavo sulla possibilità di realizzare qualcosa all’aria aperta, all’interno dell’azienda agricola di famiglia, 800 metri dalle terme e sullo sfondo la collina del castello di Monreale. Un paesaggio che sin da piccola mi ha affascinato». Da quell’intuizione è nato un luogo unico, dove piante, gioco e didattica si intrecciano per dare forma a un’esperienza educativa autentica.

La solidarietà

«La realizzazione», racconta, «non è stata priva di ostacoli, è vero che i sogni grandi fanno paura, ma anche i debiti. Ma io sono testarda. Più dura del ginepro. Grazie al contributo dei miei familiari e degli amici, protagonisti silenziosi di questo percorso, ho superato le difficoltà. Fondamentale il sostegno del Gal Campidano, soprattutto il lavoro manuale di mio padre Cicci, la messa a dimora di 1.500 alberi e la costruzione di una casetta in legno. A dire il vero all’inizio era contrario. Dovevo studiare e cercare un posto fisso. E l’idea di trasformare tre ettari seminati a grano in giardino era per lui inconcepibile: il grano è pane, e il giardino? A cose fatte è felice».

L’inaugurazione

Nei giorni scorsi, tra emozione e partecipazione, lo spazio immerso nella natura è stato presentato al pubblico. Soddisfatta la fondatrice: «Non una semplice apertura, ma un sogno che diventa realtà. Il nome racchiude una storia personale e affettiva: mio padre da piccola mi chiamava Poppi, oggi è il nomignolo di mia figlia Cloe, un simbolo di continuità tra generazioni e legame con le proprie radici». In poco tempo il luogo è diventato educativo e sociale, gli alunni arrivano da tutta l’Isola, è l’unico giardino didattico. L’accoglienza cura i particolari, anche per i disabili, nei percorsi tematici, come il suggestivo “Bosco delle Fate” ispirato alla fantasia dei più piccoli, un frutteto didattico, spazi sensoriali, camminate a piedi nudi, laboratori su misura e il prodotto da portare a casa.

L’angolo del silenzio

Uno degli angoli più amati è quello del silenzio, un laghetto biolago ornamentale con cascata, piante acquatiche e ghiaia per la fitodepurazione al posto del cloro. «E’ anche una fattoria di didattica, attività diverse che, spero, si integrino con la comunità. Un posto dinamico, dove chiunque ami la natura sia il benvenuto».

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