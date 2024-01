Un giardino archeologico vista mare 

Il progetto di realizzare un grande giardino archeologico dove i territori di Villa San Pietro e Sarroch si uniscono prende vita: nella Sala Spiga sono stati presentati i risultati della prima raccolta fondi ed è scattata la seconda fase per la creazione del Parco Mesania.

Il nuraghe

Il sogno è quello di trasformare la zona del nuraghe di Monti Mereu in un’area archeologica di assoluto pregio, ma prima di reperire i fondi per dare vita a importanti campagne di scavo, le due amministrazioni comunali, le associazioni e i cittadini puntano a ripulire l’area e a renderla accessibile a tutti. Durante la presentazione dei primi risultati e della seconda fase del progetto, sono stati mostrati anche i lavori di restauro archeologico portati avanti sulle tombe dei giganti di Lilloni e di Perda e’ Accuzzai.

Il progetto

Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, crede nelle potenzialità del progetto: «La tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio storico sono fondamentali per la crescita del nostro territorio, la cultura può dare da mangiare. Creare un grande parco in quest’area significa potenziare l’offerta turistica dell’intero territorio».

Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, sottolinea l’importanza della collaborazione tra i Comuni: «Per crescere tutti insieme è fondamentale abbattere tutti gli steccati, solo con l’unione tra le amministrazioni comunali, i cittadini che vivono in questo territorio e gli enti culturali si possono raggiungere importanti risultati. Siamo convinti che il Parco Mesania abbia grandi potenzialità, e possa diventare una delle attrazioni turistiche di questo territorio».

Sovrintendenza

Chiara Pilo, della Sovrintendenza per i Beni archeologici, ricorda quanto sia importante agire per gradi quando si punta a valorizzare un’area archeologica come quella di Monti Mereu: «Il nuraghe è enorme, il lavoro di scavo sarebbe piuttosto complicato e dispendioso, ma intanto dare risalto a tutto il contesto è un fatto molto positivo. A piccoli passi, prima di uno scavo complessivo dell’area, sarà molto importante recuperare la zona e metterla a disposizione dei visitatori».

Per l’architetto Jari Franceschetto, il parco ha grandi potenzialità: «Portare i visitatori in quell’area prima dello scavo significa controllare e proteggere la zona, questo territorio è vicino a porto e aeroporto, può essere un grande attrattore».

Michele Muntoni, consigliere comunale di Villa San Pietro, è già al lavoro: «La raccolta fondi di 5mila euro ci ha permesso di ammortizzare i costi di progettazione, con la nuova sottoscrizione puntiamo a raggiungere 25mila euro per rilevare le aree in mano ai privati».

