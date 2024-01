Un giallo antisocial contro una certa deriva del mercato editoriale  

L’Amanita phalloides e i sedicenti letterati. Trapassati, in ancor giovane età, per aver ingerito i funghi rosolati da Antonina Pistuddi, scrittrice sarda titolata (ha vinto il Campiello e lo Strega !) ma troppo poco presente nell’ambitissima lista dei best sellers. Ci sono quattro morti e una sospettata nel nuovo sorprendente romanzo di Nicola Lecca. “Scrittori al veleno. Mistero alle Cinque Terre”, pubblicato da Mondadori (204 pagine, euro 18,50), è un giallo caustico assai ben costruito sull’aspra bellezza di un lembo di Liguria.

La voce narrante

Racconta tutto, Antonina Pistuddi - altezza 1,50, molte diottrie, laureata in Psicologia - alla scafata giornalista Lady Doris Coleman, in una intervista rilasciata al Palazzo Viceregio di Cagliari per la BBC. Certo, ho cucinato io il risotto letale ma non ho obbligato nessuno a mangiarlo. Peraltro i miei provvisori coinquilini a Villa Solitudine non meritavano di meglio. Fasulli, il bellissimo nonché francese Julien Corbusier, la svedese Arlanda Levin, l’inglese Lizzie Eden, lo spagnolo Alvaro Moret.

I personaggi

Un modello, una cantante, una parlamentare ex prostituta , un influencer. Perché mai costoro partecipano a una residenza al “Centro Internazionale a tutela della letteratura e della poesia” ? Perché fanno cassa, ecco. Chiarissima la polemica di Nicola Lecca nei confronti di quegli editori che non producono altro che oggetti da vendere e riempiono le vetrine di titoli firmati da personaggi che nulla sanno dell’arte della penna. Lo fa con garbo ma con decisione, con una scrittura controllata e assai sapida e una trama a sorpresa. Incrollabile, Antonina Pistiddi dà la sua versione del fattaccio, tagliente come il coltello che ha usato per tritare il prezzemolo. Odia Instagram, X, i selfies, i followers, TikTok, ogni e qualsiasi realtà virtuale. Come, si arguisce facilmente, lo stesso Nicola Lecca, uno che le parole le cesella, le pesa, le lascia riposare e le mette in pagina solo quando gli sembrano perfette. Autore di rango tradotto in venti paesi, Brasile incluso, si è certo divertito a ordire un plot che cattura e graffia. (a. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA