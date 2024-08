Un Ghilarza molto ringiovanito è pronto a scendere in campo 

Ghilarza. Sarà un Ghilarza molto rinnovato quello che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2024-25. Nuovo è il tecnico, il tonarese Lello Floris, 42 anni, ex Guspini, che ha preso il posto di Giacomo Demartis passato all’Ossese, guarda caso primo avversario in Coppa domenica primo settembre; ma molto cambiato è pure l’organico a sua disposizione, anche se l’ossatura è abbastanza simile.

«Stiamo completando una squadra che ci possa consentire di disputare un torneo in linea con gli obiettivi societari che sono come sempre quelli di far bene», afferma il presidente Fabrizio Miscali. Sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatore: «Pur avendo notevolmente ringiovanito la squadra e cambiato tanto», afferma Floris, «partiamo per disputare un campionato di buon livello. Ghilarza è una piazza importante e lavoriamo per confermare i risultati ottenuti nelle passate stagioni. Certo è che la competizione sarà molto difficile per la presenza di società che hanno investito molto e puntano alla Serie D come Budoni, Monastir, Ossese, Ferrini alle quali se ne aggiungono diverse altre per la zona playoff. È un torneo che rischia di essere spezzato in due. Poi ci sarà la sorpresa e speriamo possa essere proprio il Ghilarza».

Fra i neo arrivati nel Guicier, il reparto offensivo, orfano di Matteo Vinci e Mattia Caddeo, potrà contare sugli argentini Heber Chappino ed Enzo Valentino Ligio. Integrano la rosa il difensore Alessandro Ibba, il centrocampista uruguaiano Augustin Zanet Acosta e l’altro difensore argentino Damian Marcich. La società ha puntato molto su quanti del centro Sardegna hanno deciso di sposare ancora una volta il progetto giallorosso. Tra le riconferme, quelle dei portieri ghilarzesi Andrea Matzuzi e Federico Miscali (2006), dello storico capitano di Cabras Fabio Chergia, del centrocampista di Nuraxinieddu Matteo Cossu, dell’esterno difensivo di Palmas Arborea Luca Melis (2004), dell’attaccante di Siamaggiore Daniele Orro ( 2003), del difensore di Tonara Andrea Chessa e del centrocampista locale Stefano Oppo.

