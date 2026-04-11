Un gestore per la casa di riposo 

Sembrava una storia infinita, stritolata dalla burocrazia, dalle lungaggini e i ritardi, invece è giunta a una svolta pure l’odissea della nuova comunità integrata per anziani. Il Comune ha aggiudicato l’appalto per la gestione dell’istituto che opererà nel grande edificio di via Dante, nato nel 2000 come scuola professionale e abbandonato dopo il trasferimento dell’Ipia in via Dalmazia. Lo stabile nel tempo è scivolato nell’oblio.

Lo stabile

Otto anni fa l’idea di rimetterlo in sesto, con un milione di euro, destinandone una parte a centro anziani, di cui Carbonia non è più dotata da quando nel giugno del 2016 ha chiuso la casa di riposo di via Cannas, e parte come centro di accoglienza di giovani migranti. Il venir meno di quest’ultima esigenza, il timore costante che l’edificio potesse venire requisito dal Governo (che in passato aveva pure congelato i fondi prima stanziati) per ospitare comunque dei migranti, i contrattempi legati alla prima scadenza dell’appalto in cui non era contemplato il seminterrato, ha dilatato a dismisura i tempi del collaudo e della gara. Cui si sono sommate le procedure previste per legge: controllo incrociato di Procura della Repubblica, Regione, Agenzia delle Entrate. L’iter, due giorni fa, si è concluso: la concessione del servizio ha un vincitore, è la srl Casa Melania Due. Avevano partecipato due operatori economici, uno è stato escluso subito.

Gli spazi

I vincitori dovranno allestire la sede con arredi e attrezzature per ospitare quantomeno 24 posti letto (usando la seconda metà dello stabile il numero potrebbe crescere e arrivare a 48). Parte degli utenti potrà essere ospitata 24 ore su 24, altri per fasce orarie diverse. Previsto il pagamento di rette: «Ormai siamo sul punto – afferma l’assessore alle Politiche sociali Irina Piras - di offrire alla comunità un servizio importante, frutto di una procedura lunga ma sicuramente accurata: sono previste rette a carico delle utenze ma ci si basa su quanto avviene nelle altre comunità integrate che rispettano gli standard nazionali e regionali: si pagherà una quota al mese che dipende dalle patologie, dalla situazione economico dell’utente, con possibilità di un contributo Asl oppure del Comune di residenza o sarà a carico intero del beneficiario». I concessionari pagheranno al Comune una convenzione di poco oltre 12 mila euro l'anno.Carbonia ritornerà ad avere una casa per anziani. Prima che inizi ad operare potrebbero servire altri 3-4 mesi necessari per allestire camere, ambulatori, laboratori e dare dignità al grande giardino, e per avviare le procedure per la graduatoria degli ospiti. Dopo la chiusura 10 anni fa della casa di riposo di via Cannas (che comunque era privata) a Carbonia hanno operato due piccole residenze (in totale una quindicina di posti) una delle quali due anni fa ha interrotto l’attività.

RIPRODUZIONE RISERVATA