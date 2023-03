Un gesto (solo) di follia  dietro la strage in chiesa 

Amburgo. La follia, «non un atto terroristico», dietro la strage nella chiesta dei Testimoni di Geova di Amburgo che giovedì notte ha causato almeno otto morti e numerosi feriti (tra i quali una donna incinta al settimo mese). Le autorità hanno fornito i primi elementi sulla dinamica della strage nel quartiere di Alsterdorf, a nord della città. Si tratta dell’azione di un singolo, Philipp F, 35 anni, un ex membro dell'organizzazione religiosa che era stato espulso. Non era noto alle autorità come estremista e non aveva mai avuto problemi con la legge in passato ma aveva il porto d'armi. Cresciuto in una “famiglia rigorosamente evangelica” a Kempten, come scriveva lui stesso sul suo sito web, dopo un apprendistato in banca aveva studiato economia aziendale.

Il killer

L'uomo si presentava sul suo sito web come un consulente aziendale, ma con aspetti "dubbiosi” ed eccentrici. I suoi servizi sarebbero andati dal "controlling" alla "teologia". La sua tariffa oraria era parimenti bizzarra: "250mila euro al giorno più 19% di tasse", con la giustificazione di poter far guadagnare ai suoi clienti "almeno 2,5 milioni di euro". Il cecchino si sarebbe suicidato dopo l’assalto; le autorità fanno sapere che è stato presumibilmente interrotto nel suo attacco da parte della «veloce risposta della squadra speciale mobile Use della polizia di Amburgo, che ha così probabilmente salvato molte vite», ha detto Andy Grote, ministro dell'Interno della città-stato di Amburgo. La comunità dei Testimoni di Geova in Germania è una delle più grandi in Europa: conta quasi 200mila membri.

