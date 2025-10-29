«Un gesto d’invidia, siamo tutti distrutti» 

Non ci sono lacrime sul viso di Maria Ignazia Ferru, 48 anni. Il fieno nel deposito bruciava ancora ieri mattina, ma nell’animo e nello sguardo di questa donna c’è solo la determinazione coraggiosa di guardare avanti, rialzarsi. «La nostra è un’attività di famiglia: coltiviamo orzo, farro, fieno. L’ha fondata trentacinque anni fa mio suocero Ignazio Mereu (oggi 81enne), e la gestiamo io e mio marito, Davide (di 54). Al momento dell’incendio eravamo via, ma ci siamo precipitati qui appena abbiamo saputo».

La notte stessa Maria Ignazia ha trovato la forza di sfogare la propria rabbia in un testo pubblicato sui social. Un incendio doloso? «Siamo in un posto quasi isolato. Viene da pensare che qualcuno sia venuto apposta a distruggere, per invidia. Ma spero ancora che sia una combustione spontanea. È già successo un incendio quattro anni fa, meno grave, ma non si sono scoperte le cause». Un anno di lavoro perso, ma soprattutto una ferita all’animo: «Mio marito quasi non riesce ad alzarsi dal letto dal dolore», continua. E piange di rabbia Ignazio Mereu: «Abbiamo centinaia di amici e clienti, buoni rapporti con tutti. Mi chiedo e mi richiedo perché», dice scuotendo la testa.

Intorno al terreno poche case, tra cui quella della famiglia Ferru-Mereu, e il giardino, pieno di cani, gatti, galline, alberi e fiori. Un piccolo paradiso, che rischiava di essere distrutto: «Anche uno dei miei figli, Emanuele, 21 anni, lavora qui fin da ragazzino». Una delle figlie, Martina, sta curando una raccolta fondi. Tutte le informazioni sono disponibili online. Tanti li hanno già cercati, anche solo per un abbraccio o una parola di conforto.

