Un gesto d’amore per il Burundi 

Fino a dieci anni fa c'era il deserto. Ora, in Burundi, c’è una vera e propria azienda agricola in cui lavorano più di centocinquanta persone. Sono state costruite delle stalle per il bestiame, un mini caseificio in cui si lavora il formaggio di latte di capra e un centro di formazione artigianale. Ma i progetti non finiscono qui: costruire la scuola agraria "Quattro Mori", il primo campus di tutto il Burundi, è il prossimo obiettivo. Tutto questo sarà possibile anche grazie ai circa 50mila euro raccolti durante la tradizionale Cena solidale per i bambini del Burundi, l’evento benefico organizzato dall’Orto di Eleonora, leader nel settore ortofrutta, per sostenere le realtà agricole e zootecniche del Burundi.

Tutti a tavola per aiutare

Tutti a tavola per aiutare ancora una volta l’Africa. Sabato scorso, nella palestra comunale di San Nicolò d'Arcidano, si sono ritrovate tante persone. Un evento di beneficenza che dura ormai da dieci anni e che ha l'obiettivo di regalare lavoro e sorrisi.

Il direttore commerciale dell'azienda, Salvatore Lotta, si reca più volte all'anno in Burundi per verificare lo stato di avanzamento delle opere programmate e delle numerose iniziative a favore dei piccoli orfani. «La partecipazione all'evento è sempre stata eccezionale. Raccogliersi in occasione di una cena per aiutare chi non ha nulla è diventato ormai quasi un bisogno - spiega Lotta - Ci sono persone che pagano la cena, ma non partecipano al banchetto, tanta è la voglia di fare del bene. Vedere oggi cosa è stato fatto grazie alla generosità di tanti è qualcosa di straordinario».

In dieci anni

In dieci anni, la Cena Solidale ha avuto un impatto significativo sulla vita dei bambini e della comunità del Burundi. «Tredici anni fa, quando sono arrivato per la prima volta in Burundi, mancava tutto, soprattutto il sapere. Ecco perché abbiamo prima fatto arrivare agronomi e veterinari, per poi iniziare ad acquistare le terre e coltivarle. Poi abbiamo introdotto le coltivazioni per il bestiame. Anno dopo anno, grazie alla generosità dell’Isola, siamo riusciti a creare una realtà lavorativa». Salvatore custodisce nel cuore il sorriso dei bambini: «Ricevere una caramella per loro è gioia pura. Ma c'è tanto bisogno di istruzione, il nostro obiettivo è lavorare su questo fronte».

Il nuovo progetto

L’ultima raccolta fondi ha l’obiettivo di costruire una scuola agraria che accoglierà 130 studenti, con dormitorio e mensa. L’istituto prenderà il nome di “Quattro Mori”. Il progetto sarà gestito dall’associazione “Giardinieri di Sicomori”, la onlus attiva in Burundi con partner in tutta l’isola. «Si tratterà del primo campus di tutto il Burundi - spiega il presidente dell'associazione, Sergio Bellu - Qui trasferiremo poi l'azienda realizzata anni fa, con le stalle e il caseificio. I lavori inizieranno marzo. Lo stabilimento nato anni fa nella zona chiamata Sardegna 1, verrà trasformato in un dispensario».

