Un gennaio a 20 gradi Venerdì arriva il freddo ma sarà ancora siccità 

Gennaio dovrebbe portare neve e freddo, invece nel cuore dell’inverno persiste il caldo anomalo. Ieri in Sardegna la colonnina di mercurio ha superato i 20 gradi, spingendo i sardi ad abbandonare per qualche ora maglioni e cappotti e, nel Capoluogo, a godersi il sole a piedi nudi sulla spiaggia del Poetto.«Lo stesso accadrà oggi e domani con le correnti africane sopra la media», assicurano gli esperti. Insomma la stagione invernale continua a latitare. L’aria è mite su tutta la Penisola e le temperature dei valori massimi sono in aumento soprattutto in Sardegna e Sicilia. Se nella nostra Isola hanno superato i 20 gradi Celsius, sul catanese e sul siracusano non si escludono massime sopra i 22.

Le Azzorre

«La causa che favorisce la risalita di aria mite sullo Stivale è un minimo sulla verticale delle Azzorre che tende a far risalire l’aria mite sul bacino del Mediterraneo», dicono gli esperti di Meteonetwork Sardegna, «questa dinamica si alterna con correnti umide di origine atlantica che tendono a ridimensionare i valori termici su gran parte dell’Italia, meno sulle due Isole».

Sulla nostra regione qualche debole piovasco si è registrato tra lunedì e martedì solo nel Centro Nord. In un contesto mediamente instabile, le piogge deboli insistono a carattere intermittente dal Campidano di Oristano alla Nurra. In questa condizione di alternanza si attende il nuovo impulso perturbato dalla tarda serata di venerdì con piogge intermittenti e cumulati, secondo i modelli matematici, intorno ai 15 millimetri nelle 12 ore.

Allarme idrico

«Una nuova variazione la aspettiamo all’inizio del weekend, perché il vento non arriverà più dall’Africa, ma da Nord-Est e porterà aria fredda dall’Artico», spiega Carlo Spanu, tenente colonnello del servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimo. «Le temperature scenderanno nel fine settimana e rientreranno in quelle consone per gennaio. In particolare nell’interno dell’Isola si registreranno anche temperature sotto lo zero».L’inverno vero tuttavia non decolla. La pioggia non arriva e la Sardegna inizia a fare i conti con la tanto temuta siccità che rischia di mettere in ginocchio tante attività agricole. Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale è già corso ai ripari, vietando l’utilizzo dell’acqua a uso irriguo in tutti e tre i sub comprensori di sua competenza.«Non si prevedono piogge, se non qualcosa di molto leggero – prosegue Spanu - Gennaio però non è mai stato un mese particolarmente piovoso, soprattutto in questo periodo. Infatti si parla sempre delle “secche di gennaio”, una sorta di preludio estivo in pieno inverno e non si tratta di un’anomalia. Il problema vero è che non è piovuto in autunno. Bisogna sperare che si inverta la tendenza nella seconda metà del mese e soprattutto a febbraio».

Il grande cambiamento

La scarsità delle piogge o gli stessi fenomeni alluvionali in realtà non solo altro che i segnali del tanto discusso cambiamento climatico di tipo antropico. «Analizzando i modelli matematici per la seconda decade di gennaio e il mese di febbraio, non è una previsione ma una diagnosi che si basa sul calcolo delle probabilità», aggiunge il sito Meteonetwork Sardegna, «le piogge localmente copiose potrebbero interessare il Centro Nord e parte del Tirreno centrale, senza escludere neve anche a quote collinari».

La nostra Isola, al centro del Mediterraneo, potrebbe ritrovarsi nel limes, nella zona di confine tra il bordo dell’aria fredda e le correnti miti: una condizione non confortante per la sete in Sardegna.

