«Un genio futuristico, trasmise l’immagine di un’Isola moderna» 

Visionario, precursore, genio. La politica ricorda Nicola Grauso come l’uomo che fu in grado di trasmettere al resto del mondo un’immagine diversa di Sardegna. La presidente della Regione Alessandra Todde rompe il silenzio poco dopo la notizia della morte: «Pioniere dell’editoria da quando aveva 26 anni, fu colui che portò Internet in Italia, creando in Sardegna una società che consentì l’accesso alla rete a migliaia di italiani». Ma era un personaggio complesso, ammette la governatrice, «come tutti i visionari, segnato da luci e ombre». E tuttavia, «il suo lascito più grande è forse l’immagine di una Sardegna capace di precorrere i tempi, confrontarsi con i cambiamenti e che ebbe il coraggio di mollare gli ormeggi per navigare sicura nel mare della modernità».

«In giro col loden»

Da tempo mancava dalla scena attiva, ricorda il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, «ma in alcune sere d' inverno lui e il suo loden verde circolavano lungo le stradine del centro storico». Grauso «ha vissuto sempre con passione e forza ogni sua iniziativa, ma non è mai venuto meno il suo rapporto con la Sardegna e Cagliari dove ha cambiato il modo di vivere in uno dei quartieri storici della città». Per il resto è stato un pioniere: «Ha anticipato i tempi, in diversi campi, cambiando il rapporto con la comunicazione e rendendola più accessibile e democratica».

Secondo Paolo Truzzu, capogruppo di FdI in Consiglio regionale, «Grauso amava percorrere nuove strade e per di più gli è sempre riuscito benissimo. Così facendo ha portato Cagliari e la Sardegna al centro del mondo, dimostrando di essere il più grande visionario della nostra terra». Non solo: «Anche nella consapevolezza della sua malattia non ha finito di sognare nuove idee e nuovi progetti per il futuro». Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ricorda che «Grauso si definiva un inventore e così è stato. Anticipatore della rivoluzione digitale, è stata una persona rivoluzionaria. Ha portato Cagliari al centro dell’innovazione tecnologica internazionale negli anni ‘90. Soprattutto ci ha insegnato questo: anche dalla Sardegna, da un’Isola, tutto può essere possibile e accessibile».

Oltre le barriere

«Una mente libera che ha cambiato l'immaginario di un popolo», sono le parole di Simone Maulu, del movimento indipendentista Republica, «ha dimostrato, con l'esempio e con l’azione, che la Sardegna può essere avanguardia. Che da Cagliari, da questa isola spesso considerata periferica, possono partire rivoluzioni culturali e tecnologiche capaci di anticipare i tempi e sorprendere il mondo. Lo fece con Radiolina, Videolina, L’Unione Sarda online prima di qualsiasi altro quotidiano europeo, e ancora con Video On Line, quando la rete era appena agli inizi. Lo fece dando ai Sardi un linguaggio nuovo, una possibilità di racconto originale e libera, una voce propria». Grauso lascia un’eredità preziosa: «l’idea che innovare, resistere e sognare in grande siano atti profondamente sardi». Interviene anche Ada lai, ex assessora al Lavoro: «Come tutti i geni, difficile e tormentato, spesso negativo. Ma con nel cervello tante idee e tanto impegno per la società. Cagliari, nel bene e nel male, lo ricorderà». Per Gianluca Mandas (M5S), «Nichi Grauso è stato brillante, eclettico, poliedrico, rivoluzionario e innovativo. La Sardegna perde una delle menti più brillanti degli ultimi decenni». Claudia Zuncheddu di Rete sarda difesa sanità pubblica parla della sua generosità: «Nichi era fuori dagli schemi anche per la generosità e per il suo prodigarsi per i malati. Spesso il suo aereo volava con pazienti oncologici verso il Gustave Roussy di Parigi. Gli parlai della fine della guerra trentennale in Eritrea. La gente era stremata e necessitava di tutto. Non mi disse nulla. Seppi dagli eritrei con cui collaboravo che Grauso inviò un Tir carico di ogni bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA