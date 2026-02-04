Un gemello digitale per la Grotta del Miracolo 

La “Grotta del Miracolo”, nell’entroterra di Cala Sisine, a circa un’ora di cammino dalla spiaggia, sarà presto oggetto di un intervento di valorizzazione in chiave turistica. Si tratta di lavori che prevedono la messa in sicurezza delle passerelle esistenti, il miglioramento dell’accessibilità e la creazione di un vero e proprio “Gemello digitale” della spelonca (che potrà essere visitata anche virtualmente con un “Virtual Tour 3D”). La “digitalizzazione” della grotta prevede la realizzazione di un rilievo con innovativi scanner 3D in grado di restituire una rappresentazione digitale assolutamente corrispondente alla realtà abbinata a una piattaforma software in grado di rendere il tutto accessibile via web anche con dispositivi mobili.

«Il progetto esecutivo può contare su un investimento di 78.500 euro – spiegano in Comune a Baunei – e prevede l’installazione di una rete di videosorveglianza interconnessa su cavo/wi-fi interno, al fine di consentire un monitoraggio remoto e prevenire azioni di danneggiamento o di asportazioni di elementi da parte dei visitatori, e uno studio preliminare di quantificazione del carico antropico ammissibile al fine di garantire un normale regime di fruizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA