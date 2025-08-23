VaiOnline
Iglesias.
24 agosto 2025 alle 00:19

Un gemellaggio  per i bandi europei 

Partecipare insieme ai bandi e programmi dell’Unione europea: è quanto sancito dall’accordo di programma fra l’amministrazione comunale di Iglesias e quella di Oberhausen, città tedesca gemellata con il centro minerario.

L’accordo di programma contempla la collaborazione nella predisposizione e presentazione di candidature congiunte a programmi di finanziamento dell’Unione europea, in modo particolare, quelli finalizzati a promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione democratica, lo sviluppo locale e la coesione sociale, l’innovazione e la sostenibilità nella governance urbana. Un lavoro curato nei minimi dettagli che rafforza il profondo legame di amicizia fra le due comunità e coordina la realizzazione di una serie di attività sociali, culturali e commerciali fra le città. L’accordo è valido per tre anni. ( r. p. )

