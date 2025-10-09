Un gemellaggio nel nome del vino 

Vini locali in vetrina, ma anche bellezze ambientali e culturali. Parte ufficialmente il gemellaggio fra Quartu e Almansa - in Spagna - che in questi giorni ha portato in città una delegazione alla scoperta del territorio: tour fra vigneti, siti storici, parco di Molentargius e le case campidanesi con Lollas, e la missione di studiare soluzioni innovative e sostenibili per il rilancio della campagna. «Un’opportunità per i nostri produttori locali e il settore vitivinicolo», dice il sindaco Graziano Milia che domani firmerà il protocollo d’intesa con la sindaca della città iberica a Sa Dom’e Farra.

Il progetto

Ieri mattina il via al meeting internazionale del progetto B.a.c.c.h.u.s., promosso nell’ambito del programma europeo “Cerv”. Il progetto - come riportato nel documento che suggella la collaborazione fra le due città - nasce con gli obiettivi di valorizzare il vino come ambasciatore culturale e identitario, promuovere la tutela del territorio e diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale, con particolare attenzione al riciclo delle acque e alle soluzioni innovative per la gestione delle risorse agricole nei territori mediterranei. «La produzione vitivinicola per noi è un grande motivo di orgoglio, anche se la cantina sociale, la più antica della Sardegna, da alcuni anni non produce più nel nostro territorio», sottolinea il sindaco. «Il nostro obiettivo, raggiungibile anche costruendo, alimentando e strutturando questa collaborazione con la Spagna, è quello di riportare nella nostra comunità una presenza molto più attiva e incisiva». Presenti - fra i tanti - anche la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni, l’assessora alla Attività produttive Rossana Perra, il promotore dell’iniziativa Francesco Piludu, dirigente Aiccre e consigliere comunale, e il vicepresidente nazionale di Aiccre Efisio De Muru.

Tour tra i filari

Ieri la cerimonia, poi le visite guidate del gruppo di spagnoli in giro per la città con la Pro Loco, sino al convegno enologico in Municipio seguito dalla degustazione di vini e birre locali negli Antichi magazzini ferroviari. Oggi tour fra vigneti Nuraghe Diana, nel pomeriggio l’incontro nella sala consiliare curato dal Distretto rurale Sant’Isidoro su vigneti intelligenti e riciclo delle risorse idriche, e il confronto fra agricoltori, produttori e tecnici del settore. La sera la mostra di abiti a Sa Dom’e Farra organizzata dalle associazioni Su Idanu e Città di Quarto 1928. Domani visita al Molentargius, e firma del protocollo tra Milia e la sindaca di Almansa, María Pilar Callado García.

