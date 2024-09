Un gelso per ricordare Francesca 

Un albero per Francesca, per non dimenticarla e per non scordare la sua storia: ieri a San Sperate, a margine della manifestazione “Tottus Impari”, l’associazione di volontariato “Libera la farfalla” ha organizzato uno dei momenti più toccanti della due giorni: durante una piccola sentita cerimonia è stato piantato un albero di gelso dedicato alla memoria di Francesca Deidda, la donna di 42 anni che a maggio si pensava scomparsa e che è stata trovata sena vita lungo l’ex Orientale. Uccisa con un colpo in testa. In carcere c’è il marito Igor Sollai con l’accusa di omicidio volotnario. Sulle indagini in corso da qualche settimana è calato il silenzio. Si resta in attesa delle analisi scientifiche, ma a San Sperate se ne continua a parlare, anche per sensibilizzare.

Il gelso

Durante la presentazione di ieri, in via Ollastu, il presidente dell’associazione, Carmelo Addaris, ha parlato dell’area come di un posto dove «le persone care che vengono a mancare possano continuare ad avere vita», in questo caso con un albero. «Crescendo permette di conservare un ricordo più vivo che rappresenti una motivazione di vita. Abbiamo condiviso questo progetto e siamo soddisfatti che sia stato accettato. Con il Comune abbiamo anche altri progetti votati al bene della comunità».

La famiglia

Presente anche l’avvocato Gianfranco Piscitelli, in rappresentanza di Andrea Deidda, il fratello di Francesca. L’avvocato ha lodato l’iniziativa ma ha anche riflettuto sul ruolo che il paese ha giocato nelle indagini e nella vicinanza alla famiglia della vittima: «Dobbiamo darci una missione, fare in modo che questo genere di cose non succedano più. Non basta parlarne. Lo dico come avvocato di Andrea, ho avuto un’esperienza bellissima con la comunità sansperatina che ha sempre agito in maniera costruttiva, anche con le indagini. Ci sono arrivate anche informazioni con l’avanzare del caso. Questo fa onore alla comunità, grazie». Presenti anche le zie di Francesca Deidda, in lacrime: «Certe notizie le vedevamo sempre in tv, non avremmo mai pensato che avrebbero toccato la nostra famiglia. Cheeidmao giustizia per Francesca».

La cerimonia

Il sindaco, Fabrizio Madeddu, ha dichiarato: «Questo bellissimo progetto voluto da “Libera la farfalla” abbiamo voluto inserirlo nella manifestazione di solidarietà “Tottus impari”. Ci serve per riflettere, per affrontare i tristi eventi che hanno coinvolto la nostra comunità negli ultimi mesi e che ci hanno segnato profondamente. Vogliamo parlare, tenere alta l’attenzione su questi temi, in primis la violenza sulle donne. Dobbiamo continuare a confrontarci per fare in modo che quello che è successo alla nostra concittadina non accada più».

È seguita la piantumazione di quello che diventerà il primo (e si spera) ultimo albero che ricorda un caso di femminicidio a San Sperate.

RIPRODUZIONE RISERVATA