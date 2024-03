Un gazebo per i pazienti in fila 

Le giornate si allungano, il caldo aumenta e le file davanti all'ambulatorio Asap di Gonnosfanadiga sono sempre interminabili. Sono oltre mille i pazienti del dottor Giuseppe Ronchi ancora senza medico che, per prescrizioni, cure e visite, si rivolgono ai medici dell’ambulatorio messo a disposizione dall’Ats. Per ovviare almeno in parte ai disagi dovuti alle attese, il sindaco Andrea Floris ha predisposto il montaggio di un gazebo, con all'interno alcune panchine: un’iniziativa apprezzata dai cittadini.

Si spera che la situazione possa essere definitivamente risolta con l’arrivo di un nuovo medico di base che possa dare la giusta continuità ai pazienti ormai senza medico da mesi. (jo. ce.)

