Un gazebo al posto del carrubo 

Era il punto di ritrovo per gli anziani del rione. All’ombra del carrubo di via Brigata Sassari si parlava, trovando rifugio dal sole giaguaro. Nei giorni scorsi la pianta, pericolante, con il tronco squarciato, è stata abbattuta. Ai nonnini orfani dell’albero padre, inconsolabili, è stato offerto un gazebo, come soluzione provvisoria. Il cuore dei bariesi ha fatto il resto. In tanti hanno offerto un albero che possa sostituire il carrubo e salvare l’agorà da lui creata.

Allarme

Pochi giorni fa gli scricchioli provenienti dal tronco del carrubo hanno allarmato i passanti. La situazione è stata segnalata al municipio che ha dato via agli interventi. «Abbiamo recintato l'area e cercato di mettere in sicurezza la pianta, stringendo attorno ad essa dei tiranti e quindi immobilizzando il tronco del carrubo – ha spiegato l’assessore al Decoro urbano Andrea Murru – e iniziato poi gradualmente le operazioni di potatura. L'obbiettivo iniziale era quello di capire se ci fossero parti della pianta che si potessero salvare in modo da poterla far ripartire. Ma una volta che si è iniziato ad intervenire ci si è resi conto che questa soluzione non era praticabile».

L’unica strada percorribile è stata quella dell’abbattimento. Una scelta dolorosa ma assolutamente necessaria e volta alla salvaguardia dell’incolumità pubblica. Una decisione obbligata che però ha presentato una nuova opportunità. Sono stati i cittadini stessi a farsi artefeci e promotori di una nuova risoluzione. Un gesto dall’alto valore umano che sa di comunità. «Si stanno presentando in tantissimi per offrirci degli alberi di loro proprietà, come gli ulivi – ha raccontato l’assessore Murru – apprezziamo moltissimo questa attenzione e ringraziamo ogni singola persona per quanto sta facendo. Tutte le donazioni sono ben accette, sceglieremo l’albero da mettere al posto del carrubo, tutte le altre piante che vorranno essere donate verranno collocate in altre zone dell’abitato, c’è sempre spazio per la natura».

Il sostituto

Gli amministratori comunali stanno portando avanti con grande cura un lavoro sulle aree verdi. Non appena possibile un nuovo padrone prenderà possesso della piazza. Chi si accomoderà nelle panchine vedrà il cielo azzurro attraverso le foglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA