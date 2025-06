«Un garante per l’infanzia» 

Amore, possesso, emarginazione, cyberbullismo, ed altre insidie che minacciano i più giovani in una fase delicatissima della loro crescita e che genitori, scuola ed Istituzioni, sono chiamati a contrastare: sono i temi toccati dalla Garante regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Carla Puligheddu nell’incontro a Villamassargia con studenti di elementari e medie.

Durante l’incontro la sindaca Debora Porrà, insiema alla responsabile dei Servizi Sociali Anna Gioi ed alla vice segretaria comunale Laura Pasci, ha evidenziato la «forte attenzione dell’ente verso le nuove generazioni». La sindaca ha annunciato due novità: l’istituzione della figura del garante comunale per l’Infanzia e l’adolescenza e un nuovo parco per giovani nella pineta Le Aie. «Crediamo - ha detto - che l’esperienza della garante possa essere riprodotta anche a livello local. Abbiamo già deliberato in merito». Nell’incontro presentato anche il libro, pubblicato grazie a Carla Puligheddu, “Chiara, una vita oltre la vita” che affronta il tema della vita spezzata a 13 anni nel 2023 di Chiara, ad opera della madre, sofferente di disagio psichico. Visibilmente commosso, il padre, Piero, ha rivolto un appello agli studenti: «Non temete di chiedere aiuto e non smettete di rivendicare i vostri diritti». (s. f.)

