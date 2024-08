Un galantuomo che ha dedicato la vita al tennis 

Per il tennis sardo è stata una fortuna che Luigi Binaghi da giovane si sia innamorato di questo sport. Ora l’intero movimento isolano piange la scomparsa di uno dei padri di questa disciplina, dirigente geniale e appassionato capace di imprimere un’impronta indelebile. Zio del presidente federale Angelo, Gigi Binaghi, ingegnere, ex presidente di Confindustria, è stato un personaggio fondamentale per lo sport isolano e soprattutto per il Tennis club Cagliari, lo storico circolo che ha contribuito a fondare insieme, tra gli altri, al fratello Roberto (anche lui ingegnere, scomparso due anni fa).

Nelle parole dell’avvocato Giuseppe Macciotta, assessore allo Sport ed ex presidente del Tennis club Cagliari, c’è tutto il ricordo appassionato. «Era un vero gentiluomo, un grande imprenditore e un dirigente sportivo raffinato. Sono certo che sarà ricordato per sempre con affetto da generazioni di soci del Tennis Cagliari. Fu proprio lui nel 2013 a propormi alla carica di presidente del circolo».

