Un futuro per piazza dei Centomila 

Trovate l’intruso. Premessa: non è affatto difficile. S’inizia con una cosa bella: è la basilica di Bonaria tanto cara a Bergoglio, il Papa argentino che subito dopo la nomina venne a rendere omaggio alla Madonna della Buona Aria (quindi, Buenos Aires). Poi c’è la meravigliosa scalinata con i giardini curatissimi, che sboccano su viale Diaz. All’estremità opposta c’è la Passeggiata appena ristrutturata dal Comune a Su Siccu, con il suo verde. E l’intruso? Basta attraversare viale Colombo e lo si nota all’istante: è piazza dei Centomila, una colata d’asfalto che - quando non c’è “Campagna amica”, il mercatino della Coldiretti - diventa un parcheggio caotico senza stalli tracciati, dove spesso gruppi di auto ne “chiudono” altri fra rottami di altri mezzi, e poi il cantiere dell’ex albergo più importante di Cagliari. È il Mediterraneo, abbandonato da oltre dieci anni.

Il brutto anatroccolo

Eccolo, l’intruso, che a voler essere generosi si può definire un pugno in occhio di chi ha la sventura di guardare quello spazio. Piazza dei Centomila è una patacca incastonata fra i gioielli che, viene spontaneo pensarlo, il Comune da decenni ha mollato al suo destino. Tutto giusto, tranne che l’abbia fatto il Comune: già, perché tutta quell’area è in realtà demanio della Regione e meriterebbe maggiore fortuna. Il che, vista la situazione, significa anche poca, che comunque migliorerebbe la situazione attuale.

La Regione

Ma perché piazza dei Centomila (tanti erano i fedeli che proprio lì seguirono la visita di Papa Paolo VI il 24 aprile del 1970) è il Calimero urbanistico del centro cittadino? Forse perché fa capo alla Regione, che però ha dimostrato ben altra sensibilità per altre aree di sua proprietà sparse nel Capoluogo. Nessuna delle autorità pubbliche sembra appassionarsi: «Non ci sono mai stati e non ci sono ora progetti definiti», spiega Francesco Spanedda, assessore regionale all’Urbanistica, «ma stiamo collaborando su vari fronti con il Comune per migliorare gli spazi urbani. Considerata l’importanza strategica e paesaggistica della piazza», aggiunge, «per la sua posizione e per il rapporto storico e visivo tra Bonaria e il mare, una riflessione condivisa con il Comune si impone nel prossimo futuro. Qualunque progetto, in ogni caso, dovrà essere pensato in modo integrato con le proposte che la città sta sviluppando anche in materia di mobilità sostenibile, alle quali anche la Regione sta contribuendo con un progetto di condivisione degli spazi di parcheggio». Insomma: il Comune mai ha chiamato, la Regione mai ha risposto.

Il Municipio

Le parole di Spanedda sono musica per Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore anch’egli all’Urbanistica ma del Comune. «Stiamo lavorando nel Puc a un progetto guida sull’asse Bonaria-Su Siccu-Fiera, dando priorità alla connessione tra la città e il mare. Piazza dei Centomila», aggiunge, «ha il ruolo importantissimo di connettere due parti di città. Certo, tra Bonaria e la piazza dovrà transitare la metropolitana leggera per il Poetto», fa notare Lecis Cocco Ortu, «e la città non può rinunciare a viale Colombo e viale Diaz, ma la continuità può essere ripensata con Arst, Regione e Città metropolitana proprio in occasione del cantiere per il tracciato». Insomma, il luogo d’incontro fra i vari enti dovrà essere il Puc.

L’urbanista

Chi di pianificazione urbanistica s’intende, perché la insegna nella facoltà di Ingegneria, è Corrado Zoppi: «È indispensabile un accordo di programma tra i vari enti, che peraltro faciliterebbe la ricerca di finanziamenti per realizzare l’opera. Connettere la scalinata di Bonaria al mare è tutt’altro che una forzatura, perché in realtà il progetto originario era quello, ma tra gli anni Cinquanta e Sessanta si decise di realizzare le cose come sono oggi». Il docente dell’Ateneo cagliaritano pensa a un sovrappasso, o un sottopasso, per fare un percorso unico da Bonaria al mare: «Viale Diaz è indispensabile per la viabilità, così come viale Colombo. Ci vorrebbe un concorso di idee», lancia l’idea Zoppi, «e anche un’intesa seria tra Regione proprietaria della piazza, Comune e Città metropolitana». E Stefano Gregorini, fondatore dell’associazione Urban center, sottolinea che «è necessaria una connessione tra la città e il mare, ma se si risolvesse la questione dell’hotel Mediterraneo sarebbe un input per ripensare piazza dei Centomila». Dopo decenni in cui non è mai venuta in mente a nessuno.

