«Un futuro per l’ortofrutta dell’Isola» 

Valorizzare la filiera ortofrutticola sarda, dirigere l’attenzione sull’innovazione del prodotto, la riconoscibilità e la sua continuità nel tempo. È il progetto triennale di rilancio della filiera ortofrutticola su cui punta il mercato Agroalimentare della Sardegna, in collaborazione con le agenzie Laore e Agris, con il supporto dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. Accogliere le richieste delle imprese agricole, studiare le criticità e sperimentare innovazioni sul prodotto attraverso prove in campo e prove organolettiche.

Strategia

«Vogliamo dare una risposta a tutte le categorie del settore, dalle imprese agricole, agli operatori commerciali e la ristorazione. Come Mercato Agroalimentare fungeremo da collante insieme all’Agenzia Laore che si occuperà dell’assistenza tecnica e la formazione su campo, mentre l’agenzia Agris della sperimentazione» - ha spiegato Giorgio Licheri direttore della Coagri, ente gestore del Mercato Agroalimentare della Sardegna – «L’obiettivo è quello di valorizzare i prodotti del territorio, renderli riconoscibili, puntare su prodotti salutistici sempre più richiesti dai consumatori e quindi aumentare la produzione».

«Settore da valorizzare»

«Questo progetto serve a valorizzare il comparto in Sardegna, lavoriamo sull’innovazione del prodotto, è indispensabile per rendere altamente competitivo il comparto regionale dell’agroindustria» – ha sottolineato Marcello Onorato, direttore generale dell’agenzia regionale Laore – «Il Mercato ortofrutticolo di Sestu ci indicherà dei prodotti e faremo prima una prova parcellare (compito di Agris) e poi noi le proveremo on farm, presso le aziende, dopodiché stileremo delle schede di coltivazione da dare agli agricoltori. Proveremo delle tecniche ecocompatibili, di agricoltura sostenibile e risparmio idrico fino ad ottenere anche prodotti a residuo zero».

Un progetto che vede anche la creazione di un osservatorio permanente sul territorio che permetterà di monitorare i risultati del progetto e fornire agli operatori del settore dati certi su ci basare le proprie scelte economiche.

Varietà di pomodori

L’agenzia regionale Agris, all’interno del progetto, svolge una funzione operativa e l’estate scorso ha eseguito le prove in campo su cinque varietà di pomodoro a forte contenuto di licopene, un carotenoide alleato della salute.«Il nostro metodo di lavoro è scientifico sperimentale, quindi cerchiamo di aiutare a ottenere dei risultati più oggettivi possibili ai soggetti privati» - ha dichiarato Limbo Baghino, tecnico di campagna di Agris – «Individuiamo prodotti distintivi da proporre al mercato, basandoci su degli input precisi e sulle reali necessità che provengono da un dialogo costante con il mondo delle campagne, dal mercato e dalla parte commerciale. Opereremo per accompagnare tutti gli attori della filiera ad ottenere dati utili e validi».

RIPRODUZIONE RISERVATA