«Un futuro per l’ex laboratorio  dell’artista Raffaele Muscas» 

L’ex laboratorio dell’artista Raffaele Muscas, a San Sperate, si mostra dopo la ristrutturazione voluta dall’amministrazione comunale e già si pensa alla sua futura destinazione: «Speriamo che quegli spazi possano rimanere a disposizione dell’arte e della cultura sansperatina», dichiara il sindaco Fabrizio Madeddu.

I locali sono di proprietà del Comune. L’edificio sorge a fianco della chiesa di Santa Lucia, nel quartiere storico omonimo, e per il territorio si è rivelato fondamentale negli scorsi decenni, come racconta il primo cittadino: «Un tempo quelli erano i locali della guardia medica, c’è stato il medico condotto ma anche la primissima sede della Sos San Sperate, quando nacque. In tempi più recenti è stata la base operativa del grande artista Raffaele Muscas».

Proprio quest’ultima fase potrebbe ispirare il futuro dei locali. «Vorremmo inaugurare gli spazi con una mostra dedicata a Muscas, se anche i famigliari vorranno. Mi sembra la cosa più giusta, oltre che un modo per celebrare un altro dei grandi protagonisti del nostro paese museo».

E dopo? Cosa potrebbe diventare? «Le possibilità sono tante e bisogna capire di cosa potrebbe aver bisogno il paese», spiega ancora il sindaco Madeddu. «Se dovessi dire la mia, però, credo che potrebbe essere uno spazio per ospitare convegni, confronti, ma più in generale uno spazio dedicato all’arte nel nostro paese. Ma non chiudiamo le porte a nulla, capiremo anche insieme ai cittadini come sfruttare questo nuovo spazio».



RIPRODUZIONE RISERVATA