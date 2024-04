Un futuro per l’ex cantina sociale del Campidano. Il sopralluogo di qualche giorno fa da parte del curatore fallimentare e dei custodi nominati dal Tribunale con gli amministratori comunali di Serramanna ha rappresentato il primo passo per immaginare una nuova destinazione per la struttura, in liquidazione ormai da oltre 30 anni. «Le condizioni di alcuni locali sono precarie e sarà necessario che alcune parti siano messe in sicurezza», spiega il sindaco Gabriele Littera all’indomani del sopralluogo nell’edificio che ha rappresentato la più importante realtà dell’economica agricola di Serramanna, e non solo.

La storia

Il fallimento della cooperativa viticola nel 1992, gli anni di abbandono e le quindici aste andate deserte (il prezzo a base d’asta è sceso nel tempo da 5 milioni a 2 milioni e mezzo) per la vendita di quello che è stato l’ex colosso della vitivinificazione, con oltre 5mila ettari coltivati tra Serramanna, Samassi, Serrenti, Villasor, Nuraminis, 800 soci e 300mila quintali di uve lavorate ogni anno che ne facevano la prima cantina sociale della Sardegna e la quinta in Italia. «Faremo alcuni incontri di approfondimento con i tecnici incaricati dall’istituto vendite giudiziarie per ipotizzare delle vie d’uscita dallo stallo in cui si trova tutto il complesso immobiliare», prosegue il sindaco Gabriele Littera, che indirettamente raccoglie il consenso di Priamo Picci, imprenditore agricolo di Serramanna e presidente della Coldiretti zonale.

Il dibattito

«Apprezzo gli sforzi dell’attuale amministrazione che sta cercando di trovare strade nuove per il futuro della cantina sociale. Che riescano non è certo, ma non farlo sarebbe un errore: occorre almeno provarci, per il bene dei giovani e del territorio – commenta Picci –. Venti anni fa sarebbe stato diverso, si sarebbe potuto fare qualcosa di molto utile». Matteo Frau, presidente della Cia Provinciale e della Cooperativa Collettiva di Samassi (100 soci), prova a immaginare un futuro per la struttura: «Sfruttando quello che era la sua natura agricola, potrebbe diventare una piattaforma, un centro di raccolta prodotti dell’agricoltura specializzata del territorio: carciofo, asparago, pomodoro industria e mercato, tra gli alti». Con lo zuccherificio di Villasor chiuso da decenni, la cantina ormai andata, a tenere alta l’agroindustria del territorio rimane solo la Casar. «Occorre trovare altre strade per un’agricoltura moderna e competitiva, ma serve l’aiuto delle istituzioni», rileva Picci.

La proposta

Gigi Piano, serramannese, neo consigliere regionale, raccoglie la sfida. «Riappropriarsi degli spazi dell’ex cantina con un l’utilizzo di fondi europei e il coinvolgimento di privati faceva parte del nostro programma elettorale, quindi non possiamo che trovarci favorevoli all’intervento. La scelta su come valorizzare l’area, vista la sua importanza, andrebbe fatta con il coinvolgimento del Consiglio comunale e dei cittadini, metodo sconosciuto al sindaco Littera che decide sempre in totale solitudine – commenta Piano –. Come proposta d’avvio l’utilizzo potrebbe essere quello di un museo regionale dedicato all’agricoltura, e ai prodotti agroalimentari, la creazione di spazi per start up del settore e un percorso esperienziale del vino. Auspichiamo che il sindaco voglia attuare un nuovo metodo in un percorso partecipato».

RIPRODUZIONE RISERVATA