Sant’Antioco.
04 febbraio 2026 alle 00:42

Un futuro per il poligono mai nato 

La Provincia intende destinarlo a struttura per servizi turistici 

Da poligono di tiro a struttura destinata al settore dei servizi turistici. È il futuro che si prospetta per una delle principali strutture realizzate e mai entrate in funzione, a Sant’Antioco. Un’incompiuta che forse potrà finalmente avere un domani.

L’edificio

Realizzato alla fine degli anni 90 in località Is Pruinis dall’ente che un tempo si chiamava Provincia di Cagliari, a pochi passi dal mare, è oggi un caseggiato mai utilizzato e, sigillato con mattoni e cemento, per evitare la distruzione da parte dei vandali. Proprietà e competenze ricadono oggi nella “nuova” Provincia del Sulcis Iglesiente e figura nell’elenco dei beni immobili di maggior valore. «Abbiamo avviato una complessiva messa a valore del patrimonio dell’Ente - ha detto il consigliere provinciale delegato al Patrimonio, Pierangelo Rombi - di cui fa parte anche il Poligono di Is Pruinis. Nell’ultima seduta il Consiglio provinciale ha approvato il regolamento per l’alienazione, l’acquisizione e la gestione degli immobili e stiamo definendo tutte le azioni necessarie per arrivare a una nuova versione del Piano delle alienazioni. L’orientamento generale è quello di metterli a valore, partendo dalle esigenze espresse dai Comuni e dai territori».

Il Comune

L’amministrazione comunale di Sant’Antioco, sull’argomento, si è sempre espressa chiaramente, fino al punto che, in diverse occasioni, aveva chiesto la cessione al Comune da parte della Provincia. «Condividiamo l’idea di valorizzare la struttura che a nostro modo di vedere, rappresenta un’opportunità per ospitare servizi turistici - ha detto il sindaco Ignazio Locci - se ciò non dovesse avvenire in tempi accettabili, assieme alla Provincia si potrebbero condividere altre funzioni che rientrano comunque tra i servizi pubblici. Oggi l’obiettivo è sul versante turistico, ma non escludiamo altre eventuali ipotesi». L’idea è la stessa inserita nel Puc, Piano urbanistico comunale, che su quell’area indica i servizi turistici come prioritari. Cessione o concessione sono le 2 definizioni che caratterizzano l’idea di destinazione del poligono. Una struttura che al momento resta chiusa, ben visibile a chiunque transiti nella strada per le spiagge. «Il piano di alienazione, acquisizione e gestione provinciale, riguarda anche il poligono di Sant’Antioco - ha concluso Pierangelo Rombi - che deve essere valorizzato e smettere di essere un'incompiuta, attraverso una concessione o, in alternativa, mediante vendita tramite procedura ad evidenza pubblica, naturalmente aperta anche ai soggetti privati». La condivisione tra Provincia e Comune di Sant’Antioco, in ogni caso, lascia intravvedere una tempistica celere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

