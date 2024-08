«Un futuro per gli ex lavoratori» 

«Sono stati assunti impegni importanti per gli oltre cento ex lavoratori del porto canale di Cagliari in attesa di ricollocazione, ora attendiamo che dagli intenti si passi ai fatti, perché a fine anno cesserà il compito della società Kalport, l’agenzia del lavoro portuale».

È il commento della segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda, al termine dell’incontro di ieri pomeriggio tra le organizzazioni sindacali e l’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, cui ha preso parte insieme al segretario regionale Michele Palenzona e al coordinatore porti della Fit, Danilo Agus. «Abbiamo avuto rassicurazioni sull’impegno della Regione per un possibile reimpiego di tutti gli ex lavoratori Cict», prosegue Camedda, «anche alla luce di un incontro tra l’assessora Manca e la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che avrebbe assicurato piena disponibilità a prorogare al 2026 il mandato e i finanziamenti alla Kalport. Attendiamo fiduciosi che si sia consequenziali e dalle parole si passi ai fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA