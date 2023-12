Un futuro di vino per l’antico borgo caro alla Deledda 

Il mare è a un passo e i richiami deleddiani sono in ogni angolo, il quel centro storico che sventola di continuo il suo status di borgo autentico. Galtellì vuole vivere di turismo, tutto l’anno, anche grazie a 400 posti di letto che sanno di record, se rapportati ai 2400 abitanti. «Ecco perché ci candidiamo a diventare “Città del vino”, a far parte di quest’associazione così importante - spiega il sindaco del paese baroniese, Franco Solinas -. L’enoturismo riteniamo che sia la carta vincente per promuovere il nostro territorio e le nostre risorse».

Il vitigno simbolo è il cannonau, anche nel cuore della valle del Cedrino. A queste latitudini, però, il panorama vitivinicolo abbraccia anche vitigni internazionali come Merlot e Cabernet. Sabato amministratori ed esperti del settore enologico si sono dati appuntamento per il convegno: “Le Città del vino come volano di sviluppo”. Quel futuro improntato su un turismo di qualità, meno di massa ma senza dubbio più rassicurante. «A nostro avviso è un’occasione importantissima da cogliere», spiega Marzia Gallus, assessore comunale al Turismo e guida turistica: «La promozione del nostro territorio non si fa solo con gli attrattori culturali e ambientali: si fa soprattutto con i nostri prodotti, con quello che la nostra terra ha da offrire. Formaggi, pane, carni, soprattutto vino. Da noi questa tradizione vitivinicola è molto presente, abbraccia tutte le famiglie. Ogni piccolo produttore ha un minimo di 500 punti di vite che coltiva con amore. Ripartiamo da qui».

Vini di qualità, identitari. L’enoturista da conquistare è un viaggiatore esigente, ma da Galtellì mostrano idee chiare: «Dobbiamo puntare tutto sulla qualità, su un vino che sia espressione del territorio e che possa avere il giusto gradimento», dichiara Luigi Secci, enologo e sommelier. L’assessore dell’Agricoltura, Vincenzo Gallus, avvalora: «Dieci anni fa abbiamo creato l’associazione Enogalte: puntiamo sulla qualità del nostro vino».

