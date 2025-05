Un futuro di successi: la Cos getta le basi 

Società giovane, ma vecchi valori. Come i colori, avuti in eredità dal Muravera. La COS, acronimo di Costa Orientale Sarda a cui bisogna aggiungere Sarrabus e Ogliastra per il senso di appartenenza al territorio, è nata da un’iniziativa di Francesco Loi, imprenditore ma soprattutto allenatore di grande esperienza: «Quando tre anni fa abbiamo dato vita a questa squadra in molti pensavano fosse solo un mio capriccio. Col tempo qualcuno si è ricreduto. Oggi a distanza di tre anni posso dire che la Costa Orientale Sarda non solo è una realtà importante del calcio ogliastrino, ma anche di quello regionale». Basi logistiche a Tertenia e Loceri, nonostante l’amara retrocessione della prima squadra dalla serie D (comunque verrà presentata domanda di ripescaggio), il focus è sempre sui giovani. Ancora Loi: «La COS non è solo la prima squadra. In questi tre anni si è lavorato sodo e in modo instancabile per dare le basi e creare fondamenta solide e stabili grazie al lavoro di tecnici e dirigenti qualificati».

La struttura

Responsabile tecnico è Fabrizio Ruzzu che per 20 anni ha lavorato nel Cagliari Calcio e responsabile del settore giovanile è Davide Moi, che sottolinea, ancora una volta, il lavoro con i giovani del territorio: «Società ambiziosa che sin da subito ha deciso di puntare sui ragazzi locali. Non parliamo di un progetto dell'ora e subito, ma che prevede risultati effettivi tra 6-7 anni». L’anno scorso 70 tesserati, quest’anno già il doppio, con tutte le categorie rappresentate, anche nel femminile. Ancora Moi: «Questa è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Abbiamo fondato il settore femminile, con l’Under 15 e l’Eccellenza, che hanno fatto la loro ottima figura».

Primi risultati

E anche i risultati non sono mancati. Dopo la vittoria nel campionato provinciale degli Allievi nella scorsa stagione, in questa è toccato ai giovanissimi di Antonio Farinola conquistarsi la promozione nella categoria regionale. Nato lo scorso anno, il settore di base oltre all’aumento considerevole degli atleti ha conseguito anche il titolo di Scuola Calcio di II Livello. E nel fine settimana la ciliegina sulla torta. Ancora Moi: «Siamo una delle sette squadre dilettantistiche sarde che parteciperanno al prestigioso Torneo Selis. Per noi una gratifica per il lavoro svolto, per i ragazzi una grande opportunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA