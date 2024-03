«Un futuro con tante incognite Il mare salirà di un metro, a rischio le coste che conosciamo» 

«In Sardegna l’avete visto la scorsa estate, no? 48,2 gradi a luglio 2023, la seconda temperatura più alta della storia d’Italia e d’Europa. La prima era stata registrata in Sicilia nel 2021: 48,8 gradi a Siracusa», dice Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana.

Primati destinati a restare tali?

«Sono i sintomi di quello che verosimilmente sarà nei prossimi anni, perché il mondo non sta facendo nulla per contenere il rischio del riscaldamento globale. E la Sardegna è particolarmente esposta».

Perché?

«Come la Sicilia è al centro del Mediterraneo, molto vicina ai grandi anticicloni africani che sono quelli che portano il caldo record. Stiamo parlando di temperature elevate e di siccità, di riscaldamento dei mari e di scioglimento dei ghiacciai».

La febbre del pianeta aumenta.

«Il 2023 è stato l’anno più caldo della storia a livello globale; l’inverno ‘23-’24 è stato il più caldo della storia d’Italia; il mese scorso è stato il febbraio più caldo della storia globale. Insomma, ogni mese c’è un record».

Lo scioglimento dei ghiacciai avrà ripercussioni anche sulle nostre coste?

«Se non si fa nulla per scongiurare il rischio, entro un secolo il mare salirà di un metro. Significa che le città sulla costa, come per esempio Cagliari, subiranno conseguenze pesanti».

Lei sta descrivendo lo scenario peggiore.

«Ma è ciò che accadrà se non corriamo ai ripari. Il mare sta già salendo adesso: circa 4 millimetri e mezzo all’anno. Non ce ne accorgiamo, però sale».

E uno scenario più accettabile quale sarebbe?

«Se l’accordo di Parigi venisse finalmente applicato (è l’impegno che vincola tutti i Paesi a ridurre le proprie emissioni di gas serra, quindi a contenere l’aumento della temperatura sotto 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali, ndr ) potremmo sperare di limitare a 40 centimetri l’aumento del livello del mare entro fine secolo. Sarebbe sempre troppo, comunque meglio che un metro».

Quali settori sono più colpiti dal cambiamento climatico?

«Agricoltura, pesca, energia. Si andrà verso un impatto anche sul turismo, nel senso che potrebbero cambiare le abitudini e i flussi dei vacanzieri in base alla stagione».

Il caldo spingerà la gente a trascorrere le vacanze in montagna?

«Sicuramente il turismo montano guadagnerà nei periodi più caldi. Il mare invece, più che a luglio e agosto, sarà preferito nei mesi di spalla».

La destagionalizzazione la sta imponendo il clima.

«Esattamente. È difficile che la gente vada in spiaggia quando fa troppo caldo, e le temperature, ripeto, sono destinate a salire. Io, in Sardegna verrei a maggio e a ottobre».

Cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo?

«Consumare meno, risparmiare energia, passare alle rinnovabili. E qui in Sardegna, terra di sole, potreste mettere i pannelli fotovoltaici in ogni tetto. A parte i centri storici e i monumenti, tutti i tetti degli edifici costruiti dal dopoguerra in poi».

C’è spazio per l’ottimismo?

«Invece di occuparsi del clima, il mondo fa la guerra. Noi costruiamo armi, non pannelli solari. Basta questo per capire che è difficile essere ottimisti. Oltre a fare male alle persone, la guerra consuma quantità enormi di energia e inquina. Ogni giorno vengono esplose decine di migliaia di proiettili, lanciati missili, impiegati gasolio e benzina nei carri armati. Una follia».

Dunque, che senso ha pensare di poter dare un contributo all’ambiente evitando gli sprechi e risparmiando energia?

«Capisco la frustrazione, perché quanto di buono abbiamo fatto in una vita viene spazzato via in dieci minuti di guerra. Questa, però, deve essere una ragione in più per tenere il punto come cittadini, come società e come Europa. I soldi che spendiamo in armi andrebbero spesi in pannelli solari».

