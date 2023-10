Un furgone e un’auto  distrutti dalle fiamme: danni a un’abitazione  

Incendio nella notte tra domenica e ieri in via San Luigi a Selargius. Il rogo ha distrutto un Fiat Iveco e una Opel, col fumo che ha annerito anche il muro di una abitazione provocando gravi danni. Sulla natura dell’incendio, che ha preoccupato gli abitanti della zona, viene mantenuto uno stretto riserbo. Carabinieri e Vigili del fuoco durante un accurato sopralluogo non hanno rilevato tracce di liquido infiammabile, ma le indagini comunque avanti senza quindi escludere alcuna ipotesi.

Sono stati avviati subito gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Quartu e della stazione di Selargius. Sono state sentite alcune persone che avrebbero riferito di aver notato due individui nelle vicinanze dei mezzi poi distrutti dalle fiamme. Inutile tentare di saperne di più: gli inquirenti al momento mantengono uno stretto riserbo nella speranza di poter avere qualche elemento in più.

Ancora da capire con certezza da quale mezzo sia partito il rogo: se dal furgone o dalla vettura. Le fiamme si sono così propagate da un veicolo all’altro: l’Iveco è andato completamente distrutto, gravi i danni anche all’auto. Immediato l’allarme con l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per riuscire a circoscrivere e a domare il rogo che ha raggiunto alcuni metri di altezza. Nella zona si è creata anche una densa nube di fumo nero che ha danneggiato la facciata della casa vicina. Spente le fiamme, sono scattati i sopralluoghi e le indagini che vanno avanti senza escludere ogni ipotesi, compresa quella del dolo. (r. s.)

