Un fuoristrada per l’anticendio 

Un fuoristrada dismesso da Forestas è ora in forze alla compagnia barracellare di Tuili che opera anche a Las Plassas, a Pauli Arbarei, e in tutti i centri che che hanno necessità di un pronto intervento. Il mezzo, un fuoristrada Nissan, è stato acquisito tramite un bando a cui il comune ha partecipato con un’offerta simbolica di 100 euro. «Abbiamo voluto implementare il parco macchine perché in questo periodo è necessario, visti i precedenti dello scorso anno sull’Altopiano della Giara», ammette il sindaco Andrea Locci.

Alla spesa simbolica si aggiunge una somma di 4mila e 500 euro che il comune ha stanziato per mettere a punto il motore e targarlo nuovamente. «Con queste apparecchiature il mezzo è omologato per antincendio«, aggiunge il vicesindaco Maurizio Concas. (g. g. s.)

