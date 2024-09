Un fuoriquota per l’Olbia: arriva dal Crystal Palace 

Olbia. Dichiaratamente, l’allenatore Marco Amelia aspetta «un attaccante, un centrocampista che sto seguendo da un po’ di tempo, ma la trattativa è un po’ complicata perché è tesserato con un’altra squadra, e un altro portiere, forse due, perché ne ho solo due».

Intanto, l’Olbia ufficializza l’acquisto a titolo definitivo dal Crystal Palace di Giulio Jack Marroni, inglese di chiare origini italiane, ingaggiato per rinforzare la pattuglia dei “fuoriquota” a centrocampo. Mediano, classe 2005, arriva dall’Under 21 del club britannico che gioca nella Premier League 2 ed è già stato testato da Amelia durante il ritiro di Arona e anche successivamente, tanto che il giorno della presentazione della squadra, prima del debutto nel campionato di Serie D, il giocatore compariva nella rosa 2024/25. Sulla carta farebbe concorrenza a Cristian Totti, ma molto dipenderà da come lo “vede” Amelia, che a centrocampo aspetta un altro uomo, più esperto, come dovrebbero esserlo l’attaccante e uno dei due estremi difensori tanto agognati. A tal proposito, giusto qualche giorno fa il tecnico ha confermato l’interesse per l’ex Cagliari Federico Marchetti, col quale continua a dialogare. Nel mentre, l’Olbia prepara la sfida interna col Guidonia, tra le “big” del girone. Sognando la prima vittoria dopo la sconfitta con l’Ilvamaddalena e il pari col Latte Dolce.

