«Un funerale in mezzo al fango» 

«Per dare l’ultimo saluto a nostro padre siamo saliti su un muretto: fra noi e la tomba solo un mare di fango in cui sprofondare». Il decoro è qualcosa che non si addice ad alcuni settori della parte nuova del cimitero comunale: da paio di mesi diverse sepolture ricavate a terra sono immerse letteralmente nel fango. Per portare un fiore al proprio caro, occorre munirsi di stivaloni. La vicenda, che già da novembre iniziare a destare malumori, è esplosa alcuni giorni fa dopo il seppellimento di un pensionato di 75 anni, Sergio Usai.

Il funerale

Potendo scegliere fra i nuovi loculi (che comunque il Comune ha realizzato in un settore già urbanizzato del nuovo cimitero) e la sepoltura a terra, l’uomo aveva comunicato ai familiari che, quando sarebbe stato il momento, avrebbe gradito la seconda opzione: «Abbiamo rispettato le sue ultime volontà – racconta la figlia Alice Usai – ma mai ci saremmo immaginati un degrado simile: il giorno del funerale per la presenza diffusa di fango era quasi impossibile accedere alla tomba e l’ultimo saluto glielo abbiamo dato da un muretto: non ci sembrano le condizioni ideali anche ripensando agli ingenti oneri cimiteriali che la famiglia ha dovuto sostenere». La spesa si aggira sui mille euro. Punta il dito contro il degrado anche il fratello Nicola Usai: «Per non sprofondare - dice – siamo stati noi a mettere una passerella in legno a fianco alla tomba: chissà cosa accadrà con le prossime piogge».

I disagi

La situazione è cominciata a sembrare poco consona a un camposanto in novembre, quando sono avvenute le prime sepolture a terra: «Abbiamo pensato a una racconta di firme – dice Veronica Figus, parente di un defunto – perché quel settore del cimitero nuovo è in palese degrado: scenario che invece contrasta con la pulizia fra le file dei nuovi loculi e un po’ in tutto il vecchio cimitero». A gestire la parte storica del cimitero (quello nato nel 1938) è la municipalizzata Somica. Cui invece non spetta la gestione della parte nuova (adiacente alla vecchia) salvo i casi in cui realizzare gli scavi per le sepolture. «Nel nuovo cimitero, in particolare nella zona distante dai settori già edificati – analizza l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – c’è un evidente problema di urbanizzazioni mai eseguite: è realistico ritenere che servirebbe un milione di euro e potremmo intervenire con un mutuo». Sono stati realizzati loculi già da una quindicina di anni anche nella parte inferiore dell’ampliamento del cimitero. Ma il crollo demografico (in media a Carbonia si registrano ben oltre 300 decessi l’anno a fronte di circa 100 nati) è un problema quotidiano anche per la gestione degli spazi cimiteriali: «Due volte la settimana – analizza l’assessore - il camposanto resta chiuso per consentire anche estumulazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA