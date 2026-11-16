Un po’ di spavento, alcuni danni ma la parrocchia è rimasta aperta dopo il fulmine che ha colpito il luogo di culto nella notte di domenica.

E ora si fa una prima conta dei danni: 10mila euro che dovranno essere spesi per il rifacimento dell'impianto audio all'interno della chiesa di San Giovanni e per il sistema di funzionamento del suono elettronico delle campane.

Per il resto, a parte le piastrelle in ceramica staccate e la croce spostata dal fulmine, «sarà adesso cura dell'amministrazione comunale capire quanti sono invece i danni e che tipo di lavori dovranno essere effettuati per il campanile e per il riposizionamento della croce che è stata divelta dal fulmine», afferma il parroco, don Andrea Manca.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'Amministrazione comunale, la parrocchia e la Diocesi, aggiunge don Manca, «per capire quali saranno i passi che dovranno essere compiuti per i lavori da realizzare nella parrocchia».

Il fulmine, caduto nella notte di domenica, aveva demolito la cuspide del campanile della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, facendo piovere frammenti sulla strada e sulla piazzetta antistante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. ( s. c. )

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