VaiOnline
Villamassargia.
18 febbraio 2026 alle 00:23

Un fulmine causa il blackout in piazza Pilar e nel centro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Maltempo protagonista nel weekend anche a Villamassargia. A farne le spese, oltre al carnevale (sfilata ed eventi spostati tra via Dello Sport e la palestra Frongia), sono state la piazza Pilar e l’area del centro, rimaste senza corrente per diverse ore. Secondo i tecnici di E-Distribuzione sarebbe stato un fulmine, caduto presumibilmente sul campanile della chiesa di San Ranieri, a bruciare l’intera linea dopo aver compromesso i cavi interrati della piazza che risultavano inoltre non incanalati ma collocati a diretto contatto con la terra, sotto i residui di una seconda pavimentazione della piazza. «Il danno è grave - annuncia la sindaca Debora Porrà - tecnici e ditte appaltatrici hanno approntato soluzioni provvisorie ma andrà programmato un intervento strutturale». Sono stati subito effettuati degli interventi per garantire il servizio elettrico a nuclei familiari con fragilità ed è stato sostituito dai pompieri un cavo elettrico bruciato in via San Pietro. Gev ed operai comunali hanno dovuto ripristinare la normale viabilità intorno alla pineta Le Aie e c’è stato un intervento anche in località Ponti dove ha ceduto una parte del manto stradale al livello dei sottoservizi idrici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Redditi, i più ricchi sono nel Campo largo

Canu (Sinistra Futura), primo in Consiglio. Tra gli assessori in cima Laconi (Pd) 
Vacanze

«Un milione di turisti? Meglio la stagione da marzo a novembre»

Dopo l’incendio a Punta Molentis più controlli per tutelare l’ambiente 
Francesco Pintore
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Cagliari 17 febbraio 2026- Sfilata carnevale martedì grasso - S. Anedda Endrich
Carnevale

Da Tempio a Cagliari, carri e maschere in piazza

Il ritorno del corteo nel capoluogo e il grande rogo di Re Giorgio in Gallura 
(Andrea Busia, Serafino Corrias, Nicole Fenu, Giorgio Onano, Giovanna Pittalis, Umberto Zedda)
Verso il referendum

Giustizia, nuovo scontro Meloni: la magistratura ci ostacola sui migranti

Riforma, Nordio accelera «Ha già i decreti attuativi» 
Il disastro

Un rogo divora il teatro Sannazaro

Incendio in pieno centro a Napoli, 25 case evacuate. Giuli: «Tornerà com’era» 
Le trattative

Italia al Board di pace tra le polemiche

Il ministro Tajani ha confermato la partecipazione al Parlamento 