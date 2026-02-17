Un fulmine causa il blackout in piazza Pilar e nel centro 

Maltempo protagonista nel weekend anche a Villamassargia. A farne le spese, oltre al carnevale (sfilata ed eventi spostati tra via Dello Sport e la palestra Frongia), sono state la piazza Pilar e l’area del centro, rimaste senza corrente per diverse ore. Secondo i tecnici di E-Distribuzione sarebbe stato un fulmine, caduto presumibilmente sul campanile della chiesa di San Ranieri, a bruciare l’intera linea dopo aver compromesso i cavi interrati della piazza che risultavano inoltre non incanalati ma collocati a diretto contatto con la terra, sotto i residui di una seconda pavimentazione della piazza. «Il danno è grave - annuncia la sindaca Debora Porrà - tecnici e ditte appaltatrici hanno approntato soluzioni provvisorie ma andrà programmato un intervento strutturale». Sono stati subito effettuati degli interventi per garantire il servizio elettrico a nuclei familiari con fragilità ed è stato sostituito dai pompieri un cavo elettrico bruciato in via San Pietro. Gev ed operai comunali hanno dovuto ripristinare la normale viabilità intorno alla pineta Le Aie e c’è stato un intervento anche in località Ponti dove ha ceduto una parte del manto stradale al livello dei sottoservizi idrici.

