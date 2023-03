«Un fronte unito in difesa del lavoro e del territorio».

Ieri i sindaci del Sulcis Iglesiente sono arrivati a Portovesme per manifestare l’appoggio ai lavoratori in lotta. «Sulla ciminiera compiono un’azione forte e coraggiosa che ha richiamato l’attenzione del Governo - ha detto il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - non possiamo essere insensibili, ma non dobbiamo scoraggiarci. Insieme possiamo ottenere qualcosa». Il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri ricorda le lotte compiute da lavoratore Alcoa: «Mille battaglie e sono pronto a fare tutte quelle che servono per non far fermare la fabbrica: so per esperienza che una volta chiuso uno stabilimento, è difficile farlo ripartire». Il sindaco di Santadi, Massimo Impera, ha aggiunto: «Dobbiamo impegnarci al massimo. La cassa integrazione può essere una soluzione transitoria ma ciò che garantisce la dignità è il lavoro, per quello dobbiamo batterci uniti». Manolo Mureddu, assessore di Carbonia, sottolinea che «non è una vertenza locale, ma ha una valenza nazionale e anche europea», mentre Debora Porrà, sindaca di Villamassargia, rivolge un pensiero ai quattro operai sulla cimiera: «Un pezzo di noi è li su con loro». Presenti anche i sindaci di Piscinas, San Giovanni Suergiu, Domusnovas, Villaperuccio e Masainas, il presidente del Consiglio di Iglesias e il vicesindaco di Carbonia . Gli assenti erano impegnati in questioni istituzionali.

Sulla vertenza sono intervenuti i capigruppo di maggioranza del Consiglio regionale. «Occorre l’impegno del Governo e da parte dell’azienda», scrivono. Gli assessori regionali Anita Pili, Marco Porcu e Ada Lai accolgono positivamente il vertice fissato dal ministro Urso. L’ex viceministra Alessandra Todde (M5S) accusa: «Il Governo e Solinas non hanno dato garanzia al proseguimento della produzione». Supporto anche dall’assemblea territoriale del Pd rappresentata ieri da Mauro Esu, che si è recato a Portovesme con il nuovo segretario regionale Piero Comandini: «Bisogna assolutamente impedire la fermata - si legge in una nota – Tenere chiusa una parte degli impianti in attesa di un lungo ed incerto iter autorizzativo di nuove produzioni comporterebbe un rischio mortale per l’intera fabbrica. Solidarietà anche dal segretario del Pd di Iglesias Federico Sias. (a. pa.)

