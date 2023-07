Un fortino contro i problemi alimentari 

«La Sardegna offre un centro di eccellenza per la cura dei disturbi alimentari ma praticamente non abbiamo richieste di presa in carico di pazienti dal territorio sardo: forse manca il desiderio di fare rete con noi oppure c’è una rischiosa sottovalutazione dei problemi». È un bilancio roseo ma non del tutto, quello che tracciano Pablo Belfiori e Fabrizia Falco, direttore sanitario e responsabile dei nuovi inserimenti a “Lo Specchio Dan”, il centro domusnovese da tempo diventato un riferimento nazionale per la cura dei disturbi alimentari.

Anniversario

Ieri il centro ha festeggiato i 3 anni di attività con una grande festa alla quale hanno preso parte anche familiari, ex pazienti ed amici della trentina di ospiti, tutte donne dai 13 ai 60 anni, attualmente in cura (solo 5 uomini curati in 3 anni). Tra queste 30, le sarde sono 4 mentre non manca chi arriva da quella Lombardia che appare a tutti come riferimento nazionale per il suo ricco sistema sanitario. «È una questione di accrediti e convenzioni che varia da regione a regione, - spiega il direttore sanitario - da noi arriva chi deve essere seguito in modo più assiduo e ci vantiamo di essere l’unico centro che accoglie pazienti da tutta Italia sia in regime residenziale che semi residenziale. Siamo anche gli unici ad accogliere chi ha patologie legate a dipendenze e chi ha figli minori al seguito». Pur risultando un’oasi felice non mancano i problemi: i trattamenti durano 3 o 6 mesi e raramente il sistema sanitario concede una proroga. «Ma se il disturbo è strutturato - osserva Belfiori - questo tempo non basta: servono dai 5 ai 6 anni. Non a caso abbiamo anche ospiti le cui famiglie pagano interamente la retta». Il centro dispone di 40 posti letto, un ampio giardino e tanti spazi in cui ogni paziente può essere seguito con un approccio multidisciplinare da un’equipe di circa 30 professionisti.

Il percorso

L’esordio de "Lo Specchio Dan”, gestito da Casa Emmaus e che vede Leonardo Mendolicchio, uno dei luminari del settore, ricoprire il ruolo di direttore scientifico, è avvenuto nel luglio 2020 in una piccola struttura nelle campagne di Iglesias. Nel novembre 2022, l’approdo a Domusnovas: «Qui, con ampi spazi e tante opportunità, il concetto di comunità ha potuto veramente prendere forma, - evidenzia Fabrizia Falco - pensi che oggi sono presenti ex pazienti che hanno preso un aereo solo per non perdersi questo compleanno e salutare le amiche». Un compleanno in allegria con le stesse pazienti a cantare, ballare. Quasi uno sfogo terapeutico quello di Beatrice, Elena, Anna, Sandra, Elisa, Aurora, Chiara, Maddalena, Sabrina, Pamela, Camilla. Una di loro lancia un messaggio che tutte dovrebbero far proprio: «Lo Specchio Dan è solo un passaggio, poi la vita continua».