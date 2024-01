Un fondo per vendere prodotti Made in Italy 

Dalle pasticcerie e gelaterie, ai ristoranti, con un occhio sempre puntato alla formazione dei giovani nel settore ma anche a chi acquista prodotti Made in Italy certificati. Arriva il Fondo per promuovere e sostenere a tutto tondo le eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, attraverso interventi a favore dei giovani diplomati e delle imprese per l'acquisto di macchinari professionali.

Le risorse ammontano a settantasei milioni di euro, rispettivamente 20 milioni riservati per gli imprenditori under 30 e 56 milioni per il resto delle imprese, a cui si potrà accedere dal 1 marzo al 30 aprile sulla piattaforma di Invitalia.

Le regole

I beneficiari della misura sono i settori della ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie e produzione di pasticceria fresca attive nel Registro imprese da almeno 10 anni oppure che abbiano acquistato, negli ultimi 12 mesi, prodotti Dop, Igp, prodotti biologici e certificati Sqnpi e Sqnz . È previsto un contributo a fondo perduto per non oltre 30mila euro, in regime de minimis, fino al 70% delle spese ammissibili riferite all'acquisto di macchinari.

